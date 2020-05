Predsjednik Republlike Hrvatske Zoran Milanović na Pantovčaku je održao govor povodom 29. obljetnice Oružanih snaga RH.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović pozvao je na svečani prijem na Pantovčak povodom odlikovanja osam hrvatskih generala vojni i državni vrh. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković poslali su izaslanike, prenosi N1.

Zoran Milanović je na početku svog govora istaknuo da Hrvatskoj vojsci moramo vječno biti zahvalni:

"To nije samo forma, to je stvarnost. Neka lica ovdje znam već desetljećima još kao mladić i kao diplomat. No, bez hrvatske diplomacije Hrvatska država bi postojala, ali bez hrvatske vojske ne bi. U diplomaciji se nije ginulo, u uredima se nije dobivalo rane, u vojsci se ginulo."