[VIDEO] Milanović: Ukrajina je napadnuta od Rusije i ima našu solidarnost, ali glavna zadaća HV-a je obrana hrvatskih granica

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je na obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a poručio da je glavna zadaća Hrvatske vojske obrana hrvatskog teritorija, hrvatskih granica, a sve drugo pa i međunarodni savezi "dolazi kasnije"

Hrvatskoj su oni donijeli slobodu i nevjerojatnu i nezabilježenu radost da je sve gotovo, rekao je. "Ne zluradost, ne mržnju prema protivniku, nego baš onu običnu, iskonsku, duboku ljudsku radost. Bez toga nema života, bez toga nema potomaka, bez toga nema budućnosti ni čovjeka, ni obitelji, niti nacije", naglasio je.

Glavna zadaća Hrvatske vojske obrana je hrvatskih granica

Pripadnicima brigade predsjednik Milanović je poručio da "teže najboljem" i kako ne smiju zaboraviti da im je najvažniji zadatak - obrana hrvatskih granica, hrvatskog teritorija.

"Onoga što svaku naciju i državu čini državom, bez čega ne postoji, a to je teritorij koji je omeđen granicama, to je stanovništvo i to je demokratski izabrana narodna vlast, vlast predstavnika naroda u predstavničkoj demokraciji", istaknuo je. To je u političkom i ustavnopravnom smislu sveto trojstvo koje se brani, dodao je.

"Sve drugo dolazi kasnije - i međunarodni savezi u kojima treba biti lojalan, pošten i odan saveznik onima kojima si prisegnuo da ćeš biti saveznik, i u solidarnosti s državama kao što je Ukrajina, koja je napadnuta od Rusije i koja tu solidarnost i ljudski i politički zaslužuje i od nas je ima i imat će je", naglasio je.

Međutim, vaš glavni i jedini zadatak, istaknuo je Milanović u obraćanju vojnicima, sva vaša nastojanja, sva naša nastojanja, i sva moja nastojanja kao trenutnog prolaznog predsjednika i vrhovnog zapovjednika, je da vas se osposobi i trenira upravo za to i u tom smislu i s tim ciljem unaprjeđujte se da biste odvraćali i da bi ste, ne dao Bog, sutra morali braniti.

Bit ću u Mostaru na obilježavanju osnutka HVO-a

Predsjednik Milanović je potom najavio da će za tjedan dana biti na postrojavanju u povodu godišnjice osnivanja HVO-a. Kako je naglasio, HVO je zajedno s Hrvatskom vojskom, pod vodstvom Hrvatske vojske, zajedničkim zapovjedništvom, temeljem međunarodnog sporazuma potpisanog u Splitu između hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i predsjednika BiH Alije Izetbegovića, oslobađao BiH i omogućio da to bude slobodna zemlja, zemlja u kojoj je konačno prestao rat.

"E to se danas ne samo zaboravlja, nego vrlo drsko i sustavno podcjenjuje i Hrvatskoj kao i obično, nabijaju kompleksi krivnje, odgovornosti - umjesto da se kaže hvala i ne ponovilo se", rekao je. Za tjedan dana u Mostaru će, kako je rekao, sinovima Hercegovine i Bosne prenijeti pozdrave pripadnika Hrvatske vojske jer, poručio je, "mi smo dvije države - mi poštujemo tuđe i drugo, ali u ratu to je bilo jedno".

"Tko god to ne priznaje ili ne vidi, slabo vidi ili ne želi vidjeti", zaključio je Milanović te još jednom gardistima čestitao njihov dan.