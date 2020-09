Milanović: Donald Trump potiče na mržnju, huška i upropastio je položaj SAD-a u svijetu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uvrijedio se u srijedu na usporedbu svoje retorike s onom američkog predsjednika i kazao da Donald Trump potiče na mržnju te da je upropastio položaj SAD-u svijetu.

"Bez Sjedinjenih Država ovaj svijet nije isti i to u lošem smislu. Donald Trump to je sve upropastio. Potiče na mržnju, huška i to je to. To nećete čuti od hrvatskog premijera niti ministra vanjskih poslova, ali to se mora reći", rekao je hrvatski predsjednik na berbi grožđa na Plješivici na kojem su sudjelovali strani veleposlanici u Hrvatskoj, a među njima i američki Robert Kohorst kojeg je imenovao Trump.

Milanović je rekao kako "smatra uvredom" novinarsku usporedbu njegovog retoričkog stila s Trumpovim.

"Niti vrijeđam manjine, niti podržavam bijele supremaciste. Što je tu slično?", kazao je hrvatski predsjednik.