Zoran Milanović nastavlja vrijeđati Daliju Orešković i Marijanu Puljak, nazvao ih samodopadnim narikačama te ih usporedio s Thelmom i Louise

Zoran Milanović dao je izjavu o aktualnim političkim događanjima, a uspio se osvrnuti i na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama

'Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih ide. Dalija Orešković je u 36. godini života došla kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica na čelo Povjerenstva. Ona nije bila ozbiljna odvjetnica, za razliku od njenog tadašnjeg muža. Ozbiljan odvjetnik znači biti uspješan, materijalno situiran, glasovit, a osoba od 36 godina javila se na jako visoku funkciju i s obzirom na to da je bila najmanje loša, ja sam je imenovao', rekao je Milanović te je Orešković i Puljak nazvao 'Thelmom i Louise'.

'Važno je pitanje vladavine prava. Recimo, to da kod Nadana Vidoševića nakon sedam godina nije dovršeno vještačenje', kazao je Milanović te je mišljenja da je taj slučaj odavno trebao biti riješen. Ako čovjek nije kriv, kazao je, pola života će mu proći u dokazivanju, a ako je odgovoran, onda je već trebao biti kažnjen.

Milanović je kazao da predsjednik Vlade Andrej Plenković želi razgovarati s njim o veleposlanicima dok bi on na stol stavio druge teme.

Spomenuo je da je Orešković željela novi mandat u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa je u Saboru od HDZ-ovih zastupnika tražila glas.

'Kad nije dobila novi mandat, otišla je kod Ace Stankovića i rekla da su ljudi, koje je molila za glas, lopovi. Onda je izgubila na europskim izborima jer nije stigla osnovati stranku, a onda je išla na predsjedničke izbore i osvojila jedan posto. Takvi su ljudi, koji bez iskustva žele biti predsjednici države, za promatranje', rekao je Milanović, dodavši da se nada da neće seksistički shvatiti njegov komentar jer nije tome namijenjen.

Potom se dotaknuo i Marijane Puljak.

'Marijana Puljak radila je u banci - što je radila u banci? Smišljala je zamke za kredite, to je bio njezin doprinos statusu hrvatskih građana. Dalija Orešković dovukla se u politiku s političkom protekcijom, za razliku od Puljak koja je izabrana u Splitu. One se ponašaju kao obični mali ometači. Onaj tko se bavi pločama i tablama nije zrela osoba', rekao je Milanović u nastavku prepirke s Dalijom Orešković i Marijanom Puljak.

O Orešković je još kazao da ona moralizira i soli pamet svima. 'Za nju se nije ni čulo do 36. godine u odvjetništvu. Ja sam u klubu Dragana Kovačevića s načelnikom Glavnog stožera i Kotromanovićem i to je to', kazao je Milanović.

Odgovarajući na pitanje da je u kampanji tvrdio da će biti najbolji prijatelj premijeru Plenkoviću, kazao je da jest najbolji prijatelj premijeru Plenkoviću, ali da novinari o tome ne pišu.

'Pogledajte kako mi surađujemo u nekim pitanjima, a kako je to bilo ranije', odgovorio je predsjednik.

Ne smatra da je njegov stil usporediv s onim Donalda Trumpa. Kaže da je bliži Joeu Bidenu. Oštro je kritizirao i Trumpa i stanje u SAD-u.

Milanović je kazao da on i Plenković imaju o čemu razgovarati jer je i njega narod birao.