Milanović o migrantskom valu, koronavirusu ali i Bleiburgu i Jasenovcu: Evo gdje misli ići

Predsjednik RH Zoran Milanović progovorio je o migrantskoj krizi i pojasnio što je sada drugačije nego 2015. kada se on kako premijer suočio s velikim migrantskim valom

Ističe da je sve drugačije nego 2015. 'To je bilo duboko humanitarno pitanje i mogli ste se postaviti kao Mađarska. Tada je svatko mogao blokirati svoju ogradu žicom. Gledate da vas ljudi ne gledaju kao nečovjeka. Ali, kada je Njemačka rekla budemo mi to, onda su svi otvarali granice.

'I 2015. godine Hrvatska vojska je bila prisutna. U međuvremenu je donesen zakon kojim je predviđeno ono što smo radili 2015. ali kada bi vojska trebala, onda bi to bila velika kriza. Zakon tu mogućnost predviđa. Ne vidim okolnosti da se to dogodi. Stanje je mirno, mislim da će tako i ostati. U međunarodnom humanitarnom pravu se puno dogodilo, postoji načelo da ljude ne smijete odbaciti tamo gdje im prijeti ugroza. Kada je Hrvatska primila stotine tisuće izbjeglica iz BiH. To je tada bila i naša obveza. U ovom slučaju, pa čak ni 2015. nije prijetila zgroza ljudima koji su dolazili iz Turske.

Na pitanje zašto je prvo posjetio Sloveniju i Austriju, a ne BiH i Italiju, ogovara: 'U BiH sam išao na prvo putovanje kao premijer. Ove zemlje su naše težište. Ali, ne Alpe Adria. Danas imamo vrlo kontetni supstitut, EU i trileteralu'.

Na pitanje o Srbiji i srbijanskom predsjedniku Aleksandrom Vučićem koi stalno spominje da je Milanović rekao daje Srbija šaka jada, predsjednik odgovara:

'To krivo interpretira. Nisam mislio na cijelu državu. Sad bi se ja u prebrojavanju mogao uhvatiti na udicu pa govoriti tko je za koga glasao. Za mene je glasalo jako puno pripadnika srpske zajednice, ljudi, naših građana. To je očlito, to vidim i to mi je drago. I onda mogu pitat drugu stranu je li ikad neki Hrvat glasao za njega. Gospodin Vučić i ljudi koji vode Srbiju moraju odlučiti kada i kamo žele, je li to Rusija, neutralnost... Da ću se navuči na taj tanak led prljave vode, neću'.

Za sada ne planira posjet Srbiji. No, planira posjetiti 12. kontingent Hrvatske vojske uskoro odlazi u Afganistan koji je ujedno i posljednji kojeg Hrvatska šalje.

Kaže da nema prigovora na trenutnu suradnu s premijerom Andrejem Plenkovićem.' Komuniciram s predsjednikom Vlade, razmjenjujemo neke poruke i kontakte', dodaje.

Ne želi se miješati u unutarstranačke izbore u HDZ-u. Komentirao je pak uzlazni rejting svoje bivše stranke, SDP-a. Smatra da Davor Bwrnardić može biti dobar premijer ako pobjedi na izborima.

'Mislim da može biti dobar premijer ako pobjedi na izborima. Mislim da i Plenković i svatko drugi, sad će ispasti da relativiziram, a malo i relativiziram jer mi postavljate vrlo neugodno pitanje, i uvijek je korak do toga da budete navijači... Ne mogu i ne želim pobjeći od onoga što sam bio, a takav sam, na kraju krajeva, i dobio povjerenje hrvatskih građana, ali treba 'delati'... Ankete su, kao što smo vidjeli u zadnjoj epizodi novije hrvatske povijesti, i u predzadnjoj i u pilot-epizodi, vrlo varljiva kategorija. I sve ih je teže uzimati potpuno ozbiljno i sa strahopoštovanjem. Gledati ih treba... Poruka svima, i HDZ-u i SDP-u je da su se u zadnjih nekoliko godina, naročito u zadnjih nekoliko godina opekli, i svi smo se opekli kad su ankete u pitanju', kaže Milanović.

Komentirao je i Škorinu opciju.

'Ja jesam za osvježenja u politici, ali sam isto tako i za institucije. Političke stranke su ustavna kategorija, institucije su, njihov rad i djelovanje su u određenoj mjeri uređeni zakonom, a u drugoj nije - ostavljeno je njima na volju da se prezentiraju građanima i da građani ocjene koliko su vjerodostojne, poštene, organizirane... Koliko sam poštuju demokratsku proceduru. Vrlo je važno da Hrvatska ima jake, stabilne, manje ili više, ali jake, stabilne i prepoznatljive političke stranke. A svakako će s vrijeme na vrijeme neka nova energija, duh ili neki dobar duh ili zloduh izaći iz boce ili iz pluća i biti tu neko vrijeme. Ne mislim da je loše da Hrvatska ima dvije jake stranke. Time ne pozivam na veliku koaliciju jer to nitko ni ne prihvaća jer ljudi znaju s kim imaju posla. U dobrom i u lošem smislu riječi', kazao je predsjednik.