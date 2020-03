Zoran Milanović: Hrvatska vojska povlači se iz Afganistana. To nije sebičnost, već zdrav razum

Prilikom primopredaje dužnosti načelnika Glavnog stožera OSRH, predsjednik Zoran Milanović potvrdio je ono o čemu se šuška mjesecima - Hrvatska se povlači iz Afganistana

'Za nekoliko mjeseci završava višegodišnja avantura SAD-a i nas u Afganistanu. Povlače se, a povlačimo se i mi. Hrvatska se ne brani samo na svojim granicama, Ustav to jasno definira. Hrvatska vojska se vraća iz Afganistana domu svome, bit će i dalje prisutna u svijetu, u žarištima, tamo gdje se tek rasplamsavaju žarišta i tamo gdje se djeluje preventivno, uvijek računajući na to što je naš interes. To nije sebičnost, već zdrav razum', kazao je Milanović i dodao da ima ratova koji 'nisu naši ratovi'.

'Život je postao komforniji, s jedne strane, a s druge - isprazniji. Mi ne znamo koji su to izazovi i nevolje kojima ćemo se morati prilagoditi. Imali smo migrantski val, a to su, prije svega, ljudi. Možda ćemo opet morati reagirati u situaciji koju ne možemo predvidjeti. Koronavirus je globalna tema. Migranti... ja, Vlada, predsjednik Vlade, trebamo što prije sjesti i jasno donijeti odluku o tome koja su to pravila djelovanja HV-a u neželjenoj situaciji. To može samo ujedinjena politika, političke stranke i svi oni koji sudjeluju u tom procesu. U odgovoru na izazove oni koji dođu iza nas reći će - jesmo li ili nismo valjali', objasnio je, prenosi Dnevnik.hr, Milanović prilikom primopredaje dužnosti načelnika Glavnog stožera OSRH.

Da HV-a više neće biti u Afganistanu, potvrdio je i ministar obrane Damir Krstičević, kazavši da će kontingent koji u ožujku odlazi u Afganistan biti posljednji što ga šaljemo.

Hrvatska u misiji u Afganistanu sudjeluje od 2003. i kroz nju je u tom periodu prošlo više od 5500 hrvatskih vojnika.