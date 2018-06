Mikulić sazvao sjednicu Predsjedništva zbog šutnje oporbe

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) je nakon protestne šutnje oporbe na skupštinskoj sjednici u četvrtak, prvo odredio stanku, pa stanku za ručak, a kako i nakon tih stanki zastupnici oporbe za govornicom nisu prestali šutjeti, sazvao je sjednicu Predsjedništva na kojoj bi se predsjednici klubovi trebali dogovoriti kako će dalje raditi

"Prema tome, ako su odabrali da šute to je njihova stvar i njihovo pravo izbora. Što se nas tiče, mi smo danas podržali da se ta točka skine s dnevnog reda i ne vidim tu apsolutno ništa sporno. To je bila volja većine na prijedlog određenih klubova. Mi smo to podržali i o toj točki se neće raspravljati. Pa ako baš hoćete, to je točka za koju Skupština da i donese ne može reći gradonačelniku da nešto obustavi. Za to da netko nešto obustavi imamo nadzorna tijela, imamo inspekcijske službe. Sve ono što nije u okviru propisa, nadležna inspekcijska tijela će donijeti određene mjere. Prema tome, evo, i zbog tog razloga", rekao je Mikulić.

Novinari su Mikulića pitali kako onda komentira da je Gradska skupština raspravljala i o "lex šerif" iako Skupština nema ingerencije nad tim, pa zašto se sada o toj točki oporbe nije raspravljalo, Mikulić je rekao da svaki zastupnik može predložiti točku dnevnog reda.

"Točka je bila predložena i mi iz pozicije smo jednostavno odlučili da nema smisla o tome raspravljati", poručio je Mikulić.

Oporba u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u četvrtak je prosvjedovala šutnjom tijekom rasprave o prvoj točki dnevnog reda - godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017., te o idućoj točki dnevnog reda jer su zastupnici pozicije većinom glasova podržali prijedlog Kluba Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti da se s dnevnog reda sjednice makne prijedlog zaključka o hitnoj obustavi radova na Trgu žrtava fašizma.

U raspravi o prvoj točki dnevnog reda o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., koja na kraju nije prošla, predsjednici oporbenih klubova javljali su se za raspravu, ali su umjesto rasprave odšutjeli pet minuta.

Za pojedinačnu raspravu nije se javio nitko od oporbenih zastupnika, pa je rasprava o toj točki ubrzo završila. Kod glasovanja svi su oporbeni zastupnici bili protiv, njih 21, dok je za glasalo 25 zastupnika. Ipak, prijedlog nije prošao jer nije bilo natpolovične većine zastupnika.

Nakon toga sjednica je nastavljena šutnjom predsjednika oporbenih klubova i oporbenih zastupnika o drugoj točki dnevnog reda, prijedlogu izmjena odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova - Zavrtnica.

Kada je za govornicu "šutjeti" došla gradska zastupnica Nove ljevice Rada Borić, zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović je na mobitel pustio "Internacionalu", a predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić opomenuo je gradske zastupnike da ne puštaju glazbu.