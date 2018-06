Bandić odgovorio Mikuliću: Prije godinu dana smanjio sam si plaću za 10 posto

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odgovorio je u srijedu na poziv predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića (HDZ) da si smanji plaću te mu je poručio da je to učinio prije nešto više od godine dana, kada je smanjio plaću sebi i dvjema svojim zamjenicama te Upravi Zagrebačkog holdinga za 10 posto

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić jučer je pozvao Bandića da se pridruži štednji i da se, kao znak dobre volje, simbolično, smanji plaću. Istaknuo je da u Hrvatskoj ima gradonačelnika i općinskih načelnika koji volontiraju.

Komentirajući to, Bandić je rekao da je prije godinu i nešto smanjio plaću sebi, svojim zamjenicama i Upravi Zagrebačkog holdinga za 10 posto.

"Ne znam zašto to predsjednik Skupštine ne zna. Ako ne zna, to ga ne oslobađa da proziva gradonačelnika. Ali, ja sam mu već oprostio", rekao je Bandić, koji očekuje da će sada, kad je Mikulić o tome informiran, njegov prijedlog proći.

U vezi s Mikulićevom izjavom kako ima gradonačelnika koji volontiraju, Bandić je rekao da je to "demagoška izjava". "Pa ne može gradonačelnik glavnog grada, druga izvršna funkcija ove zemlje raditi svoj posao volonterski. To je smiješno. To prelazi dobar ukus, to nije dobro", poručio je Bandić.

O svojem prijedlogu odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz gradskog proračuna, a koji, kako je najavio Mikulić, Klub HDZ-a neće poduprijeti, Bandić je rekao da se ta odluka treći put upućuje u Gradsku skupštinu jer mora osigurati javnu rasvjetu Zagrepčanima, pritom poštujući proceduru, zakon i institut javnog natječaja i mogućnost da se natječu tvrtke s referencama. "Odluka koja je upućena u Skupštinu jamči upravo to, a sve ostalo je plod špekulacije", rekao je Bandić. Zamolio je koalicijske partnere "da imaju minimalno fair-playa", a ako to ne prođe na sjednici, dodao je, pozvat će ih na kavu u jedan fitness klub koji se zove 'Fairplay'.

Bandić je komentirao i prijedlog koji su na sutrašnju sjednicu uputili Klub gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a te Klub zastupnika lijevog bloka, a kojim se traži hitan prekid radova na Trgu žrtava fašizma, gdje će se sutra održati 12. prosvjed, a na prošlotjednom su bili gradski zastupnici iz pet klubova, uključujući i njegova koalicijskog partnera HDZ.

"Rekao sam izvođačima radova da ništa ne prepuste slučaju i da tamo naprave sve kako Bog zapovijeda, pa makar mjesec dana produljili radove, tako da oni mogu više prosvjedovati. A što njima preostaje drugo, nego da mitinguju, a na nama je da radimo", rekao je među ostalim Bandić.

Komentirajući izvješće o radu Zagrebačkog holdinga, koje je pokazalo da je ZET najveći gubitaš, Bandić je rekao da nije gubitaš jer oni samo fakturiraju Gradu ono što naprave, a nigdje na svijetu javni prijevoz nije bez subvencija. Dodao je da se katkad, svake tri do četiri godine korigiraju cijene, što su i sada učinili.

U vezi s poskupljenjem parkiranja, Bandić je rekao da bi po njemu sat parkiranja u javnoj garaža u gradskom središtu trebao stajati najmanje 20 kuna, a ne 12 kuna, "jer se tu ne radi o socijalnoj kategoriji".

Bandić o zagrebačkome SDP-u: Svi su oni moji

Na pitanje kako komentira to što je novoizabrani predsjednik zagrebačkoga SDP-a Gordan Maras rekao kako želi da se zagrebački SDP distancira od Milana Bandića te da se za njega neće moći reći da je "Bandićev učenik", zagrebački gradonačelnik je rekao: "Svi su oni moji."

"Znate kako su govorili 90-ih - svi smo mi HDZ. E, tako su oni svi Bandićevi. Vidite da njega svrbi, i on se češe. Maras je jedan krasan čovjek, on je ozbiljan, budući protukandidat za gradonačelnika. Ja mu želim puno uspjeha i ako tako nastavi, ima određene šanse", rekao je Bandić.