MIG-21 Rudolfa Perešina prava je atrakcija. Evo koliko ga je ljudi pogledalo

Otkako je zrakoplov legendarnoga hrvatskog pilota i heroja Domovinskog rata Rudolfa Perešina MIG 21 oznake "26 112" izložen ispred Ministarstva obrane u Zagrebu vidjelo ga je više od 50 tisuća građana, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo obrane (MORH).

"Prva asocijacija na Rudija je njegova izjava kako je on Hrvat i kako neće i ne može pucati na Hrvate. On je odabrao svoju stranu, hrvatsku stranu. To je bio naš Rudolf Perešin, simbol hrvatske pobjede", rekao je Mirko, jedan od stotina ljudi koji svaki dan obiđu zrakoplov legendarnoga hrvatskog pilota.

Građani: Avion podsjeća na vremena koja ne smijemo zaboraviti, izgleda veličanstveno

"I ja sam bio u JNA u Bihaću kao i Rudi, radio sam na održavanju aviona. Perešinov prelet i njegova hrabrost me oduševila i mogu vam reći, da sam bio na njegovom mjestu, napravio bih isto što i on", rekao je Ivan i dodao da je taj avion podsjetnik na vremena koja nikada ne smijemo zaboraviti.

Rudolf Perešin svojim je činom postao primjer domoljublja, hrabrosti i požrtvovnosti, ohrabrio je sve branitelje i domoljube da ustraju u pravednoj borbi za neovisnost i slobodu.

Obitelj Perković kaže da ih je MIG-21 ispred MORH-a oduševio te da su iz razgovora s kadetima Hrvatske vojske saznali dosad nepoznate i zanimljive informacije o tom zrakoplovu.

"Avion izgleda zaista veličanstveno. Naš dvogodišnji sin Toni, iako je još jako mali, već sada kaže kako želi biti pilot, a to je i velika želja njegove bake. Veliki interes pokazao je za Rudijevo pilotsko odijelo i oduševljen je ovim avionom", rekla je Tina Perković i dodala da će njezin muž Tomislav i ona poduprijeti sina u njegovim željama.