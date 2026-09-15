Miče se pruga iz Bibinja, priprema se gradnja tunela: Projekt poskupio za duplo

"Lokacijska dozvola za tunel Bibinje vrlo je brzo ishođena i mi ćemo u idućih nekoliko tjedana pripremiti odluku Vlade kojom će se dati podrška financiranju projekta. Govorim o razvoju projekta, odnosno projektiranju, građenju, izmještanju pruge iz Bibinja i tunelu Bibinje", pojasnio je Tušek.

Dodao je kako su prijašnje procjene bile gotovo dvostruko manje, ali su se u međuvremenu promijenili tržišni uvjeti. "Indikativna procjena tog projekta danas je gotovo 150 milijuna eura. Stare procjene iz 2019. godine bile su upola manje, ali danas je jasno kakvo je stanje na tržištu. Uvjeren sam da ćemo za nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj za projektiranje i građenje cijelog tog projekta", istaknuo je.

Na radnom sastanku u Domu Zadarske županije razgovaralo se na temu "Razvoj željezničke infrastrukture u Zadarskoj županiji“, kao i o o povezivanju Zračne luke Zadar sa željezničkom mrežom, a sudjelovali su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastrukture, Zadarske županije i Grada Zadra. Projekt je trenutačno u fazi studijske dokumentacije, a Tušek je rekao da bi cijeli proces mogao potrajati oko pet godina.