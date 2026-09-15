Miče se pruga iz Bibinja, priprema se gradnja tunela: Projekt poskupio za duplo

U sljedećih nekoliko tjedana Vlada RH trebala bi donijeti odluku kojom bi se omogućilo financiranje projekta izmještanja željezničke pruge iz naselja Bibinja i gradnja tunela, najavio je u utorak u Zadru državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, dodavši da je prema trenutačnim procjenama vrijednost projekta oko 150 milijuna eura
"Lokacijska dozvola za tunel Bibinje vrlo je brzo ishođena i mi ćemo u idućih nekoliko tjedana pripremiti odluku Vlade kojom će se dati podrška financiranju projekta. Govorim o razvoju projekta, odnosno projektiranju, građenju, izmještanju pruge iz Bibinja i tunelu Bibinje", pojasnio je Tušek.
Dodao je kako su prijašnje procjene bile gotovo dvostruko manje, ali su se u međuvremenu promijenili tržišni uvjeti. "Indikativna procjena tog projekta danas je gotovo 150 milijuna eura. Stare procjene iz 2019. godine bile su upola manje, ali danas je jasno kakvo je stanje na tržištu. Uvjeren sam da ćemo za nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj za projektiranje i građenje cijelog tog projekta", istaknuo je.
Na radnom sastanku u Domu Zadarske županije razgovaralo se na temu "Razvoj željezničke infrastrukture u Zadarskoj županiji“, kao i o o povezivanju Zračne luke Zadar sa željezničkom mrežom, a sudjelovali su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastrukture, Zadarske županije i Grada Zadra. Projekt je trenutačno u fazi studijske dokumentacije, a Tušek je rekao da bi cijeli proces mogao potrajati oko pet godina.
'Snažnije ulagati u razvoj željeznice'
Gradonačelnik Zadra Šime Erlić naglasio je da nakon velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu sada treba snažnije ulagati i u željeznicu. "Budućnost ulaganja u promet i razvoj prometa ponajviše će ovisiti o razvoju željezničke infrastrukture. Do sada smo imali niz ulaganja u cestovnu infrastrukturu, a sada je nastavak na tim ulaganjima upravo razvoj željeznice", kazao je Erlić.
Kao važne projekte izdvojio je povezivanje Zadra sa Zračnom lukom, Lukom Gaženica, Benkovcem i Kninom, ali i uređenje zadarskog kolodvora.
Župan Josip Bilaver rekao je da je ovaj radni sastanak posebno važan jer je održan nakon izdavanja lokacijske dozvole za projekt u Bibinjama. "Imali smo konstruktivan sastanak, jedan u nizu sastanaka koje održavamo, međutim danas smo prvi put imali sastanak nakon što smo dobili lokacijsku dozvolu za gradnju tunela, odnosno izmještanje pruge iz naselja Bibinje. Mislim da je to važan korak", ocijenio je Bilaver.
Uređenje kolodvora
Uz tunel, najavio je i uređenje kolodvorskih zgrada u Zadru, Benkovcu i Škabrnji. "Jako nam je važno uređenje kolodvorskih zgrada na ovoj dionici. Tu govorimo o Zadru, ali i o Škabrnji i Benkovcu kao najvećim kolodvorima", kazao je.
Svima nam je cilj, dodao je, da Zadar napokon ponovno dobije putnički vlak i vrati se na željezničku kartu Hrvatske. "To će cijeloj Zadarskoj županiji dati dodatni poticaj gospodarskom i demografskom razvoju", ustvrdio je župan Bilaver.