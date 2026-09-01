Meloni probila talijanski rekord, za jedan dan nadmašila Berlusconija

Krajnje desna vlada Giorgie Meloni u petak će postati najdugovječnija vlada u povijesti poslijeratne Italije što je rekord koji ipak prikriva velike izazove koji je očekuju uoči izbora sljedeće godine, prenosi u utorak agencija France presse.

U zemlji koja je nekoć bila sinonim za političku nestabilnost, prva žena na mjestu premijerke bit će na čelu iste talijanske vlade 1413 dana, odnosno jedan dan dulje nego što je to uspio Silvio Berlusconi tijekom svoja četiri mandata. „To je svakako izvor ponosa“, izjavio je za AFP Marco Osnato, zastupnik krajnje desne stranke Braća Italije Giorgie Meloni. „Kada je riječ o vanjskoj politici, Italija nikada nije imala tako središnju ulogu, osobito u Europi“, rekao je Osnato, bilo da se radi o pooštravanju pravila o imigraciji ili o energetskoj politici, pri čemu se Rim sada smatra važnim akterom u Bruxellesu. Prema analitičarima, ovaj bi rekord trebao dodatno ojačati imidž premijerke uoči izbora 2027. godine.

70 vlada u 80 godina Italija je u posljednjih 80 godina imala gotovo 70 vlada. Stranka Braća Italije stalno na vrhu anketa, ali neki su nedavni događaji zakomplicirali put prema ponovnom izboru, izjavio je za AFP Lorenzo Pregliasco iz anketnog instituta YouTrend. Ove je godine Meloni oslabilo poraz na referendumu o reformi pravosuđa koji je biračima pokazao da bi „mogla postojati alternativna većina“ vladajućoj ultrakonzervativnoj koaliciji, rekao je Pregliasco. Taj je neuspjeh također otvorio pitanja o rezultatima rada vlade.

Reforma pravosuđa, zajedno s jačanjem ovlasti premijera i povećanjem regionalne autonomije, bila je jedna od triju ključnih obveza koalicije koje vlada do danas nije ispunila. Prema kritičarima, rezultati su također daleko ispod očekivanja u nekim drugim područjima, a vlada se nije uspjela uhvatiti ukoštac sa strukturnim problemima koji koče Italiju. „Ova stabilnost nije iskorištena“, izjavila je za AFP Chiara Braga, predsjednica zastupničkog kluba oporbene Demokratske stranke lijevog centra. „Nije dovela ni do kakvog značajnog poboljšanja životnog standarda stanovništva niti konkurentnosti poduzeća“, dodala je Braga.

Skromni rast 2026. godine Očekuje se da će talijansko gospodarstvo u 2026. godini ostvariti skroman rast od 0,6 posto, dok realne plaće praktički stagniraju još od početka 1990-ih. Na političkom planu koalicija premijerke Meloni riskira da dio njezina biračkog tijela prijeđe Robertu Vannacciju, bivšem generalu koji redovito napada migrante i LGBTQ+ zajednicu. Njegova nedavno osnovana stranka Nacionalna budućnost osvaja oko 7 posto potpore u anketama i mogla bi imati važnu ulogu sljedeće godine. Vladajuća koalicija, koja okuplja i krajnje desnu stranku Ligu Mattea Salvinija i konzervativnu stranku Naprijed Italija ipak ima koristi od unutarnjih sukoba unutar ljevičarske oporbe i sve veće apstinencije birača, navode analitičari.