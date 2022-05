Među uhićenima na A1 i hvaljeni splitski novinar: 'Spavao pa završio na podu s lisicama'

Splitski novinar i jedan od osnivača Dalmatinskog portala Mate Prlić priveden je, a zatim i pritvoren, skupa s brojnim navijačima splitskog nogometnog kluba proteklog vikenda, zbog izazivanja nereda i napada na policiju na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca

'Mate je spavao kada je došlo do zastoja. Stajali su neko vrijeme, kada su shvatili da se naprijed nešto događa, čula se strašna buka i Mate koji se tek probudio, izašao je iz auta vidjeti što je. Nije bio na zadatku, ali novinar je, zanimalo ga je. Mobitel mu je ostao u autu, na sjedalu. Nekako baš u to vrijeme došla je interventna policija sa suzavcem i pendrecima, mlatili su sve od reda. Momci koji su bili s Matom su ostavili auto i pobjegli preko žice s autoceste, on nije bježao, očito je smatrao da ništa nije kriv, a završio je na podu s lisicama na rukama', ispričao je za Večernjak prijatelj jednog od suvozača u tom autu.