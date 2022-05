Pavasović Visković: 'Antolić je bivši korumpirani policajac koji je Mamiću prodavao tajne'. Antolić: 'Ljubiša, počni spremati svoju obranu, tužit ću te'

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, bivši predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, gostujući na RTL-u kazao je da je Krešimir Antolić, član Uprave GNK Dinamo, 'jedan bivši korumpirani policajac PU zagrebačke, koji je Mamiću prodavao tajne'. Na izrečeno Antolić je reagirao na Novoj TV kazavši da Ljubiša Pavasović treba početi spremati svoju obranu jer će ga zbog izrečenog tužiti za klevetu

"Hajduk službeni mora dopustiti Boysima da uđu na Poljud s bilo kakvim transparentom i da se sretno vrate kući. To je posao nogometnih klubova, a ne da rade takve gluposti. Policija je ujutro trebala imati procjenu da Torcida neće pristati ući na Maksimir bez svojih transparenata. To je kao da tražite od vojske da u rat ide bez zastave, dakle to se dogoditi neće", rekao je.

"Mislim da ne neke stvari moraju resetirati, vratiti na početne položaje, da vidimo gdje smo svi pogriješili i u kojem smjeru treba dalje. Nedopustivo je da bilo tko napada hrvatsku policiju, ali nedopustivo je i da se smiješa jedan koktel u kojem će hrvatski policajac pucati iz pištolja u masu koja ga napada. To je tako pogrešno da se svatko mora zapitati gdje je pogriješio da do toga dođe", smatra odvjetnik.

Kaže da ovo nije bio planirani napad nego jedan "izboj frustracija koje su se taložile godinama."

"Vi morate biti svjesni činjenice da današnje ravnateljstvo policije plaća cehove svojih prethodnika, toga da se većina visoko rangiranih policajca prešetavalo sa prominentnim pripadnicima zločinačke organizacije Zdravka Mamića i to su ta djeca gledala. Gledali su poljudskoj loži kako Mamić dolazi i radi incident s Ivom Begom, sa četiri načelnika policijskih uprava. To je samo po sebi skandal. Naravno da ova sadašnja postava policije nije promamićevska, ona nije kompromitirana, ali postoje rezidue iz prošlih vremena koje su isprovocirale ove ljude do te mjere da se na kraju moralo dogoditi ovo", kaže Pavasović Visković.

Pa ipak, opravdanja za njihov čin, smatra, nema, kao ni relativizacije. No, ponovo naglašava da se treba proanalizirati što je dovelo do ovoga.

Antolić: Torcida maltretira cijelu Hrvatsku

Krešemir Antolić, član Uprave Dinama, gostujući u Dnevniku na Novoj TV kazao je da će Pavasović Viskovića zbog izrečenog tužiti za klevetu.

'Ljubiša Pavasović Visković, mora poćeti spremati svoju obranu jer radi svoje obitelji, tužit ću ga za klevetu. Ponosan na svojih 17 godina u policiji, nagrađivan sam od svih ministara i ravnatelja policije. Toliko o tome, sve drugo morat će dokazati na sudu kada ga tužim, a moji odvjetnici već rade na tome', kazao je Antolić.

Upitan je li mu žao što nije pustio Torcidu da uđe na stadion kazao je da će po treći put demantirati laži koje se već dva dana stavljaju u eter da su oni nekome nešto zabranili.

'Nismo nikom ništa zabranili, nego smo Hajduku poslali upute za njegove navijače u kojima je lijepo stajalo da 48 sati prije utakmice trebaju dostaviti popis svojih transparenata, megafona i bubnjeva koje trebate unijeti, rekao je Antolić.

Na pitanje što je sporno u bubnjevima i megafonu kazao je da ništa nije sporno nego da je riječ o europskim uzusima.

'Dinamo je imao tu privilegiju da je posljednjih 10-15 godina igrao s najvećim europskim klubovima i to su normalne razmjene informacija između dva kluba. To što Hajduk nije igrao Europu ili nije igrao u nekim ozbiljnim europskim državama to nije problem Dinama. Ja ću vam reći europski standard, Dinamo je od Seville dobio upute da navijači mogu unijeti transparente 3x2 metra, megafone ne mogu, bubnjeve ne mogu i da na svojoj tribini mogu imati samo vodu. Mogli su to ili prihvatiti pa ući na tribinu ili reći 'mi to nećemo', ali to ih ne bi opravdalo da dva sata poslije utakmice napadnu španjolsku policiju na autocesti', kazao je Antolić.

Dodao je da je netočno da je Torcida držana u nehumanim nehumanim uvjetima nekoliko sati.

'To je apsolutno netočno. Ja vam imam precizno izvješće. Torcida je došla u zonu Borongaj u 18:50, naš predstavnik je s njima razgovarao, s njihovim neimenovanim odvjetnikom koji je rekao da smo mi u pravu u tom slučaju. U 20:12 je počeo odlazak Torcide iz zone Borongaj, u 20:52 je Borongaj bio precizan. Niti jedan jedini incident, niti jedno ružno skandiranje se ovdje nije dogodilo', naglasio je Antolić.

Na opasku da Torcida spominje kako je talu sa zagrebačkom policijom kazao je da se u javnom prostoru u zadnja dva dana bilo pregršt gluposti.

Jedna od najglupljih je ta da je ovo neka mamićevska policija. PU zagrebačka je protiv mene, Dinama i mojih kolega podnijela 13 prekršajnih prijava u posljednje dvije godine koje smo mi onda obranili na sudu i na Visokom prekršajnom sudu. Ne vidim na koji način smo mi to utjecali na zagrebačku policiju ako su oni podnosili protiv nas prekršajne prijave za neke situacije', rekao je Antolić dodavši da Torcida svojim ponašanjem malteretira cijelu Hrvatsku.