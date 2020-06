Maturanti 'zapalili' društvene mreže zbog pitanja dva pitanja na maturi, evo što im poručuje struka

Toma Galić, maturant V. gimnazije Vladimir Nazor u Splitu, rekao je u večerašnjem Otvorenom HRT-a da je matura bila teška, sigurno teža od lanjske - ali su preživjeli.

Što se tiče pitanja oko ludističke književnosti, to je, kaže, gradivo drugog polugodišta 4. razreda , ludizam se spominje uz Ivana Slamniga. Naveo je kako je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, jer su se ljudi vrlo brzo požalili na to pitanje, izdao priopćenje u kojem je navedeno da se ludistička poetika i ludizam kao pojam spominje i u ostalim razredima, a ne samo u četvrtom.

Kako je moguće da vrhunska gimnazija kao V. gimnazija u Splitu nije do 4. razreda, i to do drugog polugodišta, spomenula ludističku književnost, upitao je Ivanu Katavić, ravnateljicu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

'Jedino sada mogu odgovoriti maturantu da je ovdje bila riječ o stilskoj figuri, a ne toliko za Slamnigovo pjesništvo', rekla je Katavić, dodajući da se o ostalim upitima za taj zadatak može govoriti nakon 48 sati, kad će maturanti dobiti odgovore na oba pitanja.

'Mislim da smo odgovorili na niz upita maturanata koje smo dobili putem maila tako da nitko nije ostao uskraćen, rekla je. Napetost zbog eseja Galić je rekao da je dulja priprema za maturu zbog više slobodnog vremena bila jedna od prednosti situacije s koronavirusom. Međutim, neki se nisu baš snašli, dodao je. Najnapetiji je zbog eseja u srijedu, također je rekao Galić, koji smatra da apsolutno nije trebalo odgoditi maturu za jesen.

Katavić je rekla da je matura bila uspješna organizirana, što pokazuje 11-godišnje iskustvo u provedbi. Tvrtko Pleić, profesor IX. gimnazije u Zagrebu, rekao je da su zbog radova morali prijeći u Prirodoslovnu školu Vladimir Prelog, ali je zahvaljujući organizaciji sve prošlo u najboljem redu i nitko nije kasnio. -

'Prvi dan državne mature svojski smo odradili, uz zahvalnost Prelogu kao dobrom domaćinu', rekao je. Marko Košiček, savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja, rekao je da prije tri mjeseca nitko nije znao da će se ovo dogoditi, kao i da su ovisili o epidemiološkoj situaciji i preporukama epidemiologa', rekao je.

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu smatra da je politika dosta kriva za sve što se dogodilo maturantima. Ne postoji, kaže, komunikacija između Ministarstva i Rektorskog zbora. 'Smatram da su i jedni i drugi odgovorni što mladi ljudi nisu ranije imali informacije vezano uz to kada će biti ti ispiti, što će se točno polagati i gdje, rekao je Jokić.

Splitskom maturantu rekao je da je svaka generacija imala svoj zadatak iz hrvatskog koji nije znala riješiti, ali i poručio da treba ukazivati na te pogreške. Komentatorica HRT-a Sunčica Findak rekla je da odrasli mistificiraju državnu maturu, a radi se jedino o završetku srednjoškolskog obrazovanja. Matura je, kaže, na početku zamišljena kao ulaznica na fakultet, ali prijemni ispiti počeli su se održavati. 'Poruka je bila "Ne vjerujemo mi srednjoškolskim profesorima, to vaše znanje nije dostatno, sad ćemo mi to još provjeriti kako bi vi ušli na fakultet', rekla je Findak.