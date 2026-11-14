neslužbene informacije

Bjelovarom odjeknuli pucnjevi? Svjedoci opisali dramatičnu potjeru

M. Šu.

14.11.2026 u 16:24

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: SURASETH JANTARAPAT / Alamy / Profimedia
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U Ulici Jurja Šuteja u Bjelovaru u subotu poslijepodne navodno je došlo do pucnjave. Prema neslužbenim informacijama lokalnog portala Bjelovar.live, trojica muškaraca progonila su jednog muškarca i pritom pucala za njim

Kako piše Bjelovar.live, događaj se odigrao nešto poslije 15 sati, a prizori su uznemirili stanovnike inače mirne bjelovarske ulice.

Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, trojica muškaraca navodno su krenula za četvrtim muškarcem te tijekom potjere pucala u njegovu smjeru.

Jedan od čitatelja lokalnom je portalu poslao fotografiju snimljenu neposredno nakon navodnog incidenta.

Čeka se potvrda policije

Zasad nema pouzdanih informacija o identitetu sudionika, mogućim ozljedama ni okolnostima koje su dovele do sukoba.

Službena potvrda policije još se očekuje, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon što nadležni utvrde okolnosti događaja.

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