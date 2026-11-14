Bjelovarom odjeknuli pucnjevi? Svjedoci opisali dramatičnu potjeru

Kako piše Bjelovar.live, događaj se odigrao nešto poslije 15 sati, a prizori su uznemirili stanovnike inače mirne bjelovarske ulice.

Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, trojica muškaraca navodno su krenula za četvrtim muškarcem te tijekom potjere pucala u njegovu smjeru.

Jedan od čitatelja lokalnom je portalu poslao fotografiju snimljenu neposredno nakon navodnog incidenta.

Čeka se potvrda policije

Zasad nema pouzdanih informacija o identitetu sudionika, mogućim ozljedama ni okolnostima koje su dovele do sukoba.

Službena potvrda policije još se očekuje, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon što nadležni utvrde okolnosti događaja.