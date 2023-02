Markt: Do sada je uplaćeno gotovo 170.000 eura za Tursku i Siriju; mnogi građani žele tamo ići volontirati

O dramatičnoj akciji spašavanja i pomoći stradalima u katastrofalnom potresu u Turskoj i Siriji u središnjem Dnevnika HTV-a govorio je čelnik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt

'Zadnja je informacija da je naš tim od 40-tak ljudi stigao u Adanu, to je zborno mjesto za sve timove koji stižu iz raznih zemalja i spremni su pružiti pomoć. Informacija koju imamo je da je naš tim upućen u Hataju, grad u Turskoj na samoj granici sa Sirijom, devastiram grad u kojem su i bolnice srušene, tako da ih uistinu čeka težak posao i iskreno se nadam da će cijela operacija proći maksimalno sigurno po njih', rekao je Markt u Dnevniku HTV-a.

Hrvatski Crveni križ otvorio je donatorski račun na kojem je do sada skupljeno gotovo 170 tisuća eura.

'Ja bih savjetovao da svi oni koji mogu pomoći na ovaj ili onaj način jave Hrvatskom Crvenom križu, Hrvatskom Caritasu, Ravnateljstvu za Civilnu zaštitu i ponude svoje usluge i proizvode jer pomoć će tim ljudima biti potrebna jako dugo. U ovim trenucima vidimo da je i turska vlada donijela odluku da ulazak u potresom pogođena područja otvore i za širu javnost. To je do prije jednog dana nije bilo moguće već su samo specijalne spasilačke službe mogle ući. Znači da se situacija dodatno komplicira i nije potrebno u toj situaciji neorganizirano djelovati već treba biti strpljiv i pratiti upute koje se daju. Za sada prikupljamo samo novčana sredstva, ako budemo počeli prikupljati i određenu robu instrukcije su da to bude nova roba koja će se tada distribuirati jer nije lako niti ući u Tursku. Naš tim sutra kreće za Tursku, potrebno je napraviti potrebne špediterske dokumente kako bi oni sigurno ušli ali i izašli iz Turske. Zato molim sve građane za strpljenje i da prate instrukcije koje dajemo', poručio je Markt.