Stručnjak: Potres u Turskoj rezultat je jednog od najopasnijih efekata. Ne rušite nosive zidove prilikom adaptacije!

Mario Uroš, izvanredni profesor iz Centra za potresno inženjerstvo gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao stanje u Turskoj nakon razornog potresa

“Kolege s fakulteta i centra su otišli na teren i njihova glavna uloga je inženjering u spasilačkom timu. To je vrlo kompliciran i riskantan zadatak, pogotovo poslije ovog razornog potresu u Turskoj. Urušavanje zgrada ovisi o tipologiji gradnje, a u ovom području dominiraju armirano betonske konstrukcije koje su vrlo krte i lako dolazi do njihovog rušenja. Jako je važno znanje i sposobnost procjene je li poželjno ući u neki polusrušeni objekt, ali i vrlo riskantno”, rekao je stručnjak Mario Uroš za N1.

“Radi se o efektu krtog loma konstrukcije, to je jedan od najopasnijih efekata. Teško ga je prepoznati. Ovakvo urušavanje je specifično za ovakav potres, u Turskoj su jako popularne armirano betonske okvirne konstrukcije, a prizemlje ostaje relativno šuplje i prazno, dok je gore ispuna od opeke. Na tankim i krhkim nogicama se nalazi kutija i uslijed malih vibracija dolazi do rušenja u vrlo kratkom vremenu. Snimke potresa izgledaju gotovo kao namjerna detonacija konstrukcije da bi se postigao taj efekt. To je jedan od najopasnijih efekata koji se može dogoditi kod konstrukcije”, rekao je stručnjak za potrese.