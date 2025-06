Hrvatica na čelu Međunarodnog Crvenog križa: 'U Gazi je sada gore od pakla na Zemlji'

'Postalo je još gore… Ne možemo nastaviti gledati ono što se događa. To nadmašuje svaku prihvatljivu, pravnu, moralnu i ljudsku normu . Razina uništenja, razina patnje... Još važnije, činjenica je da gledamo narod koji je potpuno lišen svog ljudskog dostojanstva . To bi zaista trebalo šokirati našu kolektivnu savjest', rekla je Špoljarić Egger za BBC.

'To nije opravdanje za nepoštivanje ili urušavanje Ženevskih konvencija. Nijedna strana nema pravo kršiti pravila, bez obzira na sve, i to je važno, jer, gledajte, ista pravila vrijede za svakog čovjeka prema Ženevskoj konvenciji. Dijete u Gazi ima potpuno istu zaštitu prema Ženevskim konvencijama kao i dijete u Izraelu ', poručila je.

Znači li to da djela Hamasa i drugih naoružanih Palestinaca 7. listopada 2023. – kada je ubijeno oko 1200 ljudi i više od 250 njih uzeto za taoce – ne opravdavaju izraelsko uništavanje Pojasa Gaze i više od 50.000 ubijenih Palestinaca?

Špoljarić Egger svakodnevno razgovara s voditeljem tima u Gazi. Kirurška bolnica ICRC-a u Rafi bila je najbliža medicinska ustanova u trenutku u kojem su Palestinci ubijeni tijekom kaotične podjele pomoći u organizaciji Izraela i organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) , koju podržava SAD. Kao i UN, ICRC ne sudjeluje u novoj operaciji . Temeljni nedostatak novog sustava je to što usmjerava desetke tisuća očajnih i izgladnjelih civila kroz aktivnu ratnu zonu.

ICRC je gotovo jedini pouzdan izvor informacija o onome što se događa u Gazi. Izrael ne dopušta međunarodnim novinskim organizacijama, uključujući BBC, da šalju novinare na to područje. Izvještaji više od 300 zaposlenika ICRC-a u Gazi, od kojih je 90 posto Palestinaca, čine vitalni dio zapisa o ratu.

Mirjana Špoljarić Egger zasjela je na čelo Međunarodnog Crvenog križa 2022. godine. Radi se o švicarskoj diplomatkinji porijeklom iz Ludbrega, a studirala je filozofiju, ekonomiju i međunarodno pravo na Sveučilištu u Baselu i Sveučilištu u Ženevi. Potom je radila kao znanstvena asistentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Baselu, a 2000. zaposlila se u švicarskom Ministarstvu vanjskih poslova, gdje je obnašala razne dužnosti, uključujući rad u diplomatskoj misiji UN-a u New Yorku. Radila je i kao referentica za Europsku banku za obnovu i razvoj te nuklearnu sigurnost u srednjoj i istočnoj Europi, a od 2010. do 2012. kao viša savjetnica u uredu glavnog povjerenika UN-a za Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) u Ammanu. Od kolovoza 2018. bila je pomoćnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, pomoćnica administratora Programa UN-a za razvoj (UNDP) i direktorica Regionalnog ureda za Europu i ZND. Na tim ju je pozicijama 2022. naslijedila Ivana Živković.

'Ni naše osoblje nije sigurno... rade po 20 sati dnevno. Iznemogli su. To je previše, to nadmašuje ljudske mogućnosti', opisuje šefica Crvenog križa.

' Nigdje nije sigurno u Gazi. Nigdje. Ni za civile, ni za taoce ', rekla je Špoljarić. 'To je činjenica. I naša bolnica nije sigurna. Ne sjećam se da smo igdje drugdje izvodili operacije usred neprijateljstava', naglašava.

Dvije verzije o pucanju pri podjeli hrane

ICRC je priopćio da su u samo nekoliko sati u utorak ujutro njihovi kirurški timovi u Rafi primili 184 pacijenta, uključujući 19 osoba koje su već bile mrtve i još osam koje su preminule ubrzo nakon dolaska. To je najveći broj žrtava u jednom incidentu u poljskoj bolnici otkad je osnovana prije nešto više od godinu dana. Dogodilo se to u zoru u utorak. Palestinski svjedoci i liječnici ICRC-a izvijestili su o strašnim prizorima ubojstava nakon što su izraelski vojnici otvorili vatru na Palestince koji su se okupljali na novom mjestu za podjelu pomoći na jugu Gaze. Prema stranom svjedoku, bila je to 'potpuna klaonica'.

Službena izjava izraelske vojske daje potpuno drugačiju sliku. Navodi se da je 'nekoliko osumnjičenih' krenulo prema izraelskim snagama 'skrećući s označenih pristupnih ruta'. Vojnici su 'ispalili pucnjeve upozorenja... dodatni pucnji bili su usmjereni blizu nekoliko pojedinačnih osumnjičenih koji su napredovali prema vojnicima'.

Vojni glasnogovornik rekao je da istražuju što se dogodilo i demantirali su pucanje na Palestince u sličnom incidentu u nedjelju.

'Nije prekasno zaustaviti rat'

Špoljarić Egger rekla je da je ICRC duboko zabrinut zbog izjava o pobjedi pod svaku cijenu, totalnom ratu i dehumanizaciji.

'Svjedočimo stvarima koje će svijet učiniti nesretnijim mjestom izvan okvira regije, izvan okvira samog sukoba Izraelaca i Palestinaca, jer urušavamo sama pravila koja štite temeljna prava svakog čovjeka', rekla je.

Ako ne dođe do prekida vatre, strahuje za budućnost regije.

'Ovo je ključno da se očuva put prema miru za regiju. Ako taj put zauvijek uništite, regija nikada neće pronaći sigurnost i stabilnost. Ali možemo to zaustaviti sada. Nije prekasno', smatra.

'Čelnici država diljem svijeta su dužni djelovati. Pozivam ih da učine nešto, da učine više i da učine što mogu. Jer će to odjeknuti, progonit će ih, doći će na kraju i do njihovih vrata', kazala je.

ICRC se smatra čuvarom Ženevskih konvencija. Četvrta, dogovorena nakon Drugog svjetskog rata, osmišljena je za zaštitu civila u ratovima. Napadi Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., rekla je, nisu opravdanje za sadašnja događanja.

'Nijedna strana nema pravo kršiti pravila, bez obzira na sve', rekla je Špoljarić Egger.