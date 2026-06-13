Marković se obrušila na 'hrabri' napad na srpske radnike: 'Predugo šutimo'

Kako je policija ranije izvijestila, za napad su se planirale koristiti drvene palice, teleskopska palica i fantomke, a dio palica bio je skriven ispod jakni i ručnika u prtljažniku. Svi zatečeni odmah su uhićeni

'Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo 'hrabri' govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave. Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku. A mi već predugo šutimo', riječi su kojima je na društvenim mrežama gradonačelnica Supetra Ivana Marković komentirala planirani napad na dvojicu srpskih državljana na Hvaru.

Kako smo već pisali, policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je kako je sve počelo u poslijepodnevnim satima 11. lipnja kada je ophodnja Policijske postaje Hvar u blizini jednog hotela uočila dva sumnjiva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Nakon što su ih policajci zaustavili i pregledali vozila, otkriven je arsenal predmeta namijenjenih za napad i prikrivanje identiteta. U vozilima su pronađene drvene palice, teleskopska palica i fantomke, a dio palica bio je skriven ispod jakni i ručnika u prtljažniku. Svi zatečeni odmah su uhićeni. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je skupina od 12 osoba gliserom doplovila iz smjera Trogira i Kaštela te pristala u uvali Stiniva Bruška, desetak kilometara od Hvara. Ondje su ih, prema prethodnom dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim vozilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su navodno bili meta napada.