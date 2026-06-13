Marković se obrušila na 'hrabri' napad na srpske radnike: 'Predugo šutimo'

Kako je policija ranije izvijestila, za napad su se planirale koristiti drvene palice, teleskopska palica i fantomke, a dio palica bio je skriven ispod jakni i ručnika u prtljažniku. Svi zatečeni odmah su uhićeni
'Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo 'hrabri' govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave.
Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku.
A mi već predugo šutimo', riječi su kojima je na društvenim mrežama gradonačelnica Supetra Ivana Marković komentirala planirani napad na dvojicu srpskih državljana na Hvaru.
Kako smo već pisali, policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je kako je sve počelo u poslijepodnevnim satima 11. lipnja kada je ophodnja Policijske postaje Hvar u blizini jednog hotela uočila dva sumnjiva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Nakon što su ih policajci zaustavili i pregledali vozila, otkriven je arsenal predmeta namijenjenih za napad i prikrivanje identiteta.
U vozilima su pronađene drvene palice, teleskopska palica i fantomke, a dio palica bio je skriven ispod jakni i ručnika u prtljažniku. Svi zatečeni odmah su uhićeni.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je skupina od 12 osoba gliserom doplovila iz smjera Trogira i Kaštela te pristala u uvali Stiniva Bruška, desetak kilometara od Hvara. Ondje su ih, prema prethodnom dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim vozilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su navodno bili meta napada.
Policija sumnja da su osumnjičenici unaprijed isplanirali fizički obračun te su za tu svrhu nabavili palice, teleskopsku palicu i sredstva za prikrivanje identiteta.
Protiv svih 14 osumnjičenika podnijet će se kaznena prijava zbog sumnje u kazneno djelo dogovora za počinjenje kaznenog djela. Četvorica osumnjičenih – 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak – predani su pritvorskom nadzorniku.
Do odluke suda privremeno su oduzeti gliser, vozila te svi predmeti pronađeni tijekom akcije.