Markovčić Kostelac: Nove satelitske snimke imat ćemo vrlo skoro

Potraga za hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem i pomorcima nestalima na Atlantiku u fazi je aktivnog motrenja. To znači da brodovi više ne skreću s kursa, nego pojačano motre na svojim rutama

'Sada je potraga u drugoj fazi i mi ćemo se i dalje uključivati sa satelitskim motrenjem', dodala je. Objasnila je da aktivno motrenje znači da svi brodovi koji prolaze tim područjem pozorno motre svim raspoloživim sredstvima na brodovima te da se to doista i događa.

'Sateliti nisu fotoaparati, oni nadlijeću zemljanu orbitu u određenoj dinamici, a ovo se podruje na žalost nalazi u zoni u kojoj je relativno najrjeđi promet satelita. Koristimo dva načina snimanja - optički i radarski (SAR). I jedni i drugi imaju dobre i loše strane. SAR radari daju širu, ali manje preciznu sliku i nisu toliko dobri za traganje za gumenim objektima. Optički radar daje nešto poput fotografije, ali na užem području', rekla je.

Naglašava da se za nestalim pomorcima pretražuje područje veličine tri Hrvatske, usred Atlantskog oceana, više od 1000 nautičkih milja od najbližeg kopna, to je doista zahtjevna akcija.

EMSA se u potragu uključila na poziv Vlade RH i premijera.

'To je posao EMSA-e, ali jedan od poslova. Mi se redovno uključujemo kada to od nas traže oni koji vrše potragu ili koji su neposredno zainteresirani. EMSA ne vodi potrage, vode ih nadležna tijela, predvodi ih država zastave, to je Luksemburg, a vjerujem da će i Francuska provesti istragu jer se potraga vodila u području njihove nadležnosti. EMSA radi tzv. horizontalnu analizu, zanima nas što možemo naučiti iz ovog i sličnih slučajeva kako bismo podigli razinu sigurnosti. Osnovani smo da pomognemo državama i Europskoj komisiji u podizanju razine sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja i sigurnosne zaštite', naglasila je.

Na pitanje kakva je sigurnost mora u Hrvatskoj i Europi, najavila je da će uskoro izaći izvješće o nesrećama kao jednom od kriterija za procjenu sigurnosti. Kaže da je vidljiv trend poboljšane razine sigurnosti u europskim morima i u sigurnosti koje se tiču brodova država članica EU-a. No, to ne znači da ne treba unapređivati znanje, kako bismo pojačali preventivne mjere, a i pojačati mjere u trenucima koje se dogode nesreće ovog tipa. Jer ljudski život je iznad svega i nad svim, istaknula je.



Obitelji Miškić je zahvalila, rekavši da svoj posao radi najbolje što zna te im je poručila: Izdržite!