Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, objasnila je zašto razdoblje koje je pred nama nazivaju najkritičnijim. Pozvala je sve da se pridržavaju pravila da ne bismo pokvarili sve ono dobro što smo napravili dosad

'Još nismo pobijedili virus, a ljudi polako postaju nestrpljivi. Idemo prema fazi kad se ljudima čini da virus stagnira pa će se opustiti. Moglo bi doći do relaksacije koju nažalost i vidimo. Mogli bismo pokvariti puno toga dobrog što smo i mi i građani napravili", kazala Markotić za Dnevnik Nove TV.

Dodala je da nisu problem automobili koje viđamo na cesti ako njima ljudi idu od kuće na posao.

"Ali može biti opasno ako idu s nekakvih druženja. Lijepo je vrijeme, vidi se da se ljudi više okupljaju i gužve su u trgovinama. To nije dobro, moglo bi dovesti do toga da moramo produljiti mjere. Ako se još malo strpimo, kaže, vjerojatno ćemo moći postepeno mjere ublažavati. Ali ako to nepromišljeno sad pokvarimo, tko zna koliko će to sve skupa trajati, istaknula je Markotić.