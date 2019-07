Marić odbacio optužbe: Sin mi je podstanar

Ministar državne imovine Goran Marić odbacio je u ponedjeljak optužbe iznesene u medijima po kojima je njegov sin pod sumnjivim okolnostima nedavno uselio u novoizgrađeni stan u Veslačkoj ulici u Zagrebu, približne vrijednosti 2,5 milijuna kuna, dodavši da mu je sin podstanar i da u tom slučaju nema nikakvog sukoba interesa

"S moje strane sve je čisto. Ponavljam žao mi je što mi je sin podstanar. Dakle tu nema nikakvog sukoba interesa", ustvrdio je Marić.

Upitan zašto je svom prijatelju Zvonku Šariću poklonio obiteljsku tvrtku iako je na računu imala više od 800 tisuća kuna te stan vrijedan milijun kuna, Marić je kazao da ta obiteljska tvrtka više ne postoji već deset godina i da su njeni vlasnici bili sin i supruga.

"Oni su poslovne udjele prenijeli sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. To nije poklonjeno, prenijeti su poslovni udjeli, to je bilo njihovo pravo, i njihov poslovni odnos", rekao je Marić, objasnivši kako su oni to učinili da bi on mogao ući u politiku bez ikakvih opterećenja. "Nisam želio da oni imaju u vlasništvu išta svoje. Eto, to je jedini razlog", rekao je Marić.

Ustvrdio je pritom da nije nikada bio u sukobu interesa niti je ikada koristio svoju političku ulogu radi stjecanja koristi, poticanja, pogodovanja.