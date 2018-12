Marić: Ništa se, što se tiče proračuna, ne mijenja ako odustanemo od kupnje aviona

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je utjecaj kupnje ili odustajanja od kupnje izraelskih zrakoplova na proračun.

To će značiti efekt na likvidnost, ako nema plaćanja, nema potrebe da se ti novci osiguraju, ali ne utječu na ukupan rezultat dokle god ne dođe do isporuke aviona. Kada dođe do isporuke, tada se avioni knjiže i ulaze u ukupni rezultat. Ništa se, što se tiče proračuna, ne mijenja. Neće se novac trošiti za ništa drugo. U ovoj godini, kada je predviđeno avansno plaćanje, taj novac ne utječe na ukupan rezultat", rekao je Marić javlja N1.