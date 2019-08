Marić najavio veće plaće za državne i javne službenike od 1. rujna

Vlada će osigurati novac za već ranije dogovorenu povišicu osnovice plaće za državne i javne službe od dva posto od 1. rujna, rekao je u srijedu za Hinu potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić te naglasio da Vlada prema državnim i javnim službenicima ima horizontalan pristup, bez izdvajanja i davanja posebne važnosti bilo kojemu sektoru

Marić podsjeća na dogovor sa sindikatima iz 2017. godine kada je osnovica plaće u tri navrata podignuta ukupno za nešto više od šest posto. Nastavkom toga dijaloga je tijekom 2018. za 2019. godinu dogovoreno dodatno povećanje od tri posto s 1. siječnja ove godine.

To je prihvaćeno i stupilo je na snagu, no sindikati su tražili dodatnih dva posto povećanja od 1. rujna, a s plaćom u listopadu, podsjeća Marić i naglašava da je Vlada tada odgovorila da za to nema osigurana sredstva, ali da je to spremna prihvatiti pod uvjetom da se nađu uštede na drugim stavkama rashoda.

"To je ono na čemu radimo i što smo preuzeli kao obvezu i to će se dogoditi", rekao je Marić te dodao da sredstva za podizanje osnovice za dva posto kod većine ministarstava nisu osigurana, ali će Vlada dogovor ispoštovati.