Maras: Ne možeš biti ministar, ni politički tajnik, ali možeš zastupnik!

SDP-ov Gordan Maras (SDP) i zastupnici Mosta opetovano su u četvrtak problematizirali povratak bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića u zastupničke klupe, a Marasu su, pak, žestoko uzvratili HDZ-ovi zastupnici

Spašavanje gole kože, to je rekonstrukcija premijera, ustrajava Maras i optužuje aktualnu Vladu da je najkorumpiranija od 90-ih, „iako je konkurencija jaka“.

Josip Borić (HDZ) Marasu uzvraća kako se isto radilo i u njegovoj Vladi. Premijer Milanović smijenio je ministra financija Slavka Linića koji se vratio u Sabor, no to nije bilo dovoljno pa ste ga izbacili iz stranke, osim toga, u Sabor su se, nakon ministarskih mandata, vratili i Jovanović i Ostojić i sve vam je to bilo normalno, podsjetio ga je.



Kršio narodnu volju, pa postao narodni zastupnik

Za vašega ministarskog mandata više tisuća gospodarskih subjekata moralo je staviti ključ u bravu, a vi danas sjedite u Saboru, uzvratio je Marasu HDZ-ov Ante Plazonić, poručivši da je Kuščevićevo pravo konzumirati mandat koji je osvojio na izborima.

"To je točno, ali ako je neprihvatljivo da Kuščević bude politički tajnik i ministar, je li onda neprihvatljivo da bude član Kluba HDZ-a"? pita Nikola Grmoja iz Mosta, stranke koja bivšeg ministra proziva da je ukrao narodni referendum.

Čovjek koji je kršio narodnu volju, postaje narodni zastupnik, Most to ne podržava, poručio je Marko Sladoljev.

Zastupnici nisu imali primjedbi na zahtjev SDP-ova Ivana Klarina da mu se aktivira mandat, a time iz Sabora odlazi Marija Alfirev.

Suglasili su se i da Tomislava Sokola (HDZ), koji je izabran u Europski parlament, u Saboru zamijeni načelnica Jasenovca Marija Mačković.