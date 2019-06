Maras Kuščeviću: Jesu li prekršena prava zaposlenika u Saboru kada se radilo u kontinuitetu 40 sati?

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras pozvao je u petak ministra uprave Lovru Kuščevića da kaže je li u Hrvatskom saboru bilo kršenja radničkih prava kad se 22. ožujka u kontinuitetu radilo gotovo 40 sati

Prije više od dva mjeseca, poslao sam zahtjev Ministarstvu uprave i inspekciji rada da zbog toga izađe na teren, no do danas se to nije dogodilo, rekao je Maras u raspravi o konačnom tekstu Vladina zakona o zemljišnim knjigama koji bi trebao pojednostaviti i ubrzati postupanje u tim knjigama.

Iako pozdravlja brže upise u zemljišnike, a zakon neke predviđa i u roku 30 dana, Maras pita znači li to što inspekcija u Sabor ne dolazi ni nakon dva mjeseca, da radnička prava nisu bitna.