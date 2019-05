Saborska oporba: HDZ želi blokirati rad Povjerenstva za sukob interesa

Saborska oporba ocijenila je u petak da premijer Andrej Plenković zahtjevom za izuzećem Nataše Novaković o odlučivanju u njegovu predmetu u "slučaju Hotmail" želi blokirati rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

"Jedini mogući komentar na to je da predsjednik Vlade u moru afera u koje je HDZ uključen, a gotovo da nema ministra koji nije prijavljen Povjerenstvu, pokušava pritiskom, što je rekla i sama Novaković , utjecati da odluke budu u njihovu korist. To je svima vidljivo i jasno, a najjasnije je hrvatskim građanima", kaže Maras.

Čestitao je Povjerenstvu što svoj posao radi kvalitetno, a HDZ-u poručio da pusti Novaković da radi svoj posao i ne pokušava je onemogućiti da donese odluke koje su svima jasne - cijela Vlada HDZ-a je u sukobu interesa, počevši s njezinim predsjednikom Plenkovićem.

"Plenković je politički utopljenik i njemu više spasa nema, zato se pokušava uhvatiti za slamku traženja izuzeća, pa se na sve strane pokušava zaštititi da to potraje što duže. Najduže što to može trajati je godina i pol dana, do sljedećih parlamentarnih izbora", poručio je Maras.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ocijenio je kako Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije nezavisno već političko tijelo.

Beljak: Cijela javnost zna da je Plenković u eklatantnom sukobu interesa

"Politika ga je biralo i kao takvo nema apsolutno nikakvog smisla. Posebno nema smisla ako viša instanca kaže da je šefica Povjerenstva bila i sama u sukobu interesa. To je smiješno, to je farsa", izjavio je Beljak.

On drži da članove Povjerenstva treba birati na javnom natječaju, a ne u Hrvatskom saboru.

"Ovako ono ostaje sredstvo u rukama politike, a očito u ovom slučaju niti vladajuća većina koja je izabrala Novaković nema kontrolu nad njom, tako da je se sada želi riješiti. Tko zna kakve su to igre", ustvrdio je.

Drži kako nije potrebno da Povjerenstvo utvrdi je li premijer Plenković povrijedio načelo obnašanja javne dužnosti u "aferi Hotmail" jer, kaže, cijela javnost zna da je Plenković u eklatantnom sukobu interesa.

"Što god Povjerenstvo reklo, javnost nije bedasta - ako skrivate e-mailove, ako surađujete sa Šavorićem i ekipom, jasno je da ste u sukobu interesa", naglasio je Beljak.

Na novinarski upit smatra li da je Plenkovića strah odgovorio je kako je "očito da ga je strah jer se inače ne bi tako ponašao".

Mrak-Taritaš: Vladajući ne žele da Povjerenstvo bude neovisno tijelo

Predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš sigurna je da u Hrvatska treba Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kojem su jasno definirane ovlasti, no u zadnje vrijeme čini se da je Povjerenstvo u sukobu s Vladom i ministrom uprave Lovrom Kuščevićem.

"To jednostavno nije dobro, to su krive slike. To se sada pretvorilo u nešto u što se ne treba pretvoriti i neće ići u dobrom smjeru", ocijenila je Mrak-Taritaš.

Podsjetila je kako je Novaković u Povjerenstvo došla iz HUP-a, i HDZ je to znao, a na mjesto predsjednice postavljena je zahvaljujući HDZ-u.

"Tako bi se moglo tražiti izuzeće svaki put kada je tema neki poduzetnik ili poduzeće. Na taj način će se blokirati rad Povjerenstva i pitanje je želimo li Povjerenstvo, kakvo želimo i što želimo da ono radi", rekla je.

Mrak-Taritaš očekuje da će se novim zakonom znatno smanjiti ovlasti Povjerenstva. "Jasno je da vladajući ne žele da Povjerenstvo bude neovisno tijelo, da bilo kojeg dužnosnika proziva zato što nije ispunio ili je krivo ispunio imovinsku karticu", kaže.

Osvrnula se i na svoje probleme s imovinskom karticom. "Ja sam 11 puta ispravljala imovinsku karticu. Naljutim se na sebe, to vam je kao da ne napišete zadaću pa vam je kriv pas. Nisu mi tada krivi ni Povjerenstvo niti crni labudi", rekla je Mrak-Taritaš.