Maras: HDZ-ovci uključeni u političku trgovinu kako bi Bandiću osigurali većinu za proračun

Čelnik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras prozvao je u petak predsjednika zagrebačkog HDZ-a i Gradske skupštine Andriju Mikulića i njegove stranačke kolege da su izravno uključeni u političku trgovinu, s obzirom da gradonačelniku Milanu Bandiću trebaju glasovi još tri gradska zastupnika kako bi mu 13. prosinca prošao gradski proračun za iduću godinu

'Politički trgovac Andrija Mikulić, koji danas upravo dobiva svoj politički plijen, a to je da će danas biti izglasana njegova fotelja glavnog državnog inspektora, odrađuje posao za premijera Plenkovića i gradonačelnika Bandića i danas nam nije dozvolio da u Gradskoj skupštini održimo press konferenciju da bi upozorili građane grada Zagreba na političku korupciju i trgovinu koja se u ovom trenutku dešava', poručio je.

'Presicu' je, dodao je, namjeravao održati sa SDP-ovim gradskim zastupnikom Matejom Mišićem, ističući da je na izborima osvojio 'deset puta više preferencijskih glasova od gospodina Mikulića, za kojega je glasovala vjerojatno samo njegova uža obitelj, ako i svi oni'.

Mikulić je političkom trgovinom i postao predsjednik Gradske skupštine

'Ovakve akcije gospodina Mikulića jasno pokazuju da su i HDZ-ovci, odnosno on osobno, direktno uključeni u političku trgovinu', istaknuo je i dodao kako je Mikulić postao predsjednik Gradske skupštine zbog trgovine, jer je HDZ prošao loše na izborima u Zagrebu.

'Znači, on pokriva to, oni pokušavaju na bilo koji način održati se u toj poziciji, pa i pod cijenu da ne dopuštaju zastupnicima u Hrvatskom saboru i u Gradskoj skupštini da govore u ime građana, da održavaju press konferencije u javnom gradskom prostoru i da ljudi čuju što smo mi predložili za gradski proračun i koje projekte bi radili kada bi bili u mogućnosti to raditi', rekao je Maras.

Zamolio je premijera Plenkovića da, ukoliko s Bandićem 'ne uspije kupiti tri zastupnika 13. (prosinca)' i ukoliko se raspusti Skupština, Mikulića stavi prvoga na listu HDZ-a za Zagreb jer je, tvrdi, onda siguran da će HDZ proći jako loše, a SDP će imati barem duplo veću podršku od HDZ-a.

Naglasio je da ga Mikulić neće zadržati da govori u ime građana Zagreba i dođe da na sjednicu 13. prosinca te uđe u Gradsku vijećnicu jer to, kako je rekao, od njega očekuju građani Zagreba kao predsjednika zagrebačkog SDP-a i njihovog zastupnika.

Bandićev proračun zubima brani fotelje i političku trgovinu

Bandićev prijedlog proračuna nazvao je trgovačkim kojim se 'zubima brane fotelje, kojim se trguje na način da se plaćaju autobusi iz Zagorja, knjige i uređenje trgova u Petrinji, manifestacije u Đurđevcu'. 'Znači, po cijeloj Hrvatskoj novac Zagrepčana se troši kako bi gradonačelnik Bandić svoju trgovinu izvršio i na državnoj razini i na gradskoj razini', rekao je Maras.

Mišić je osudio 'samovolju' koju Mikulić provodi u Skupštini, navodeći kako se nada da Mikulić 'tu praksu neće koristiti kao glavni državni inspektor, jer bi to bilo vrlo opasno za Hrvatsku'.

Najavio je da SDP-ove projekte neće slati kao amandmane na prijedlog proračuna, jer ga ne mogu podržati. 'S obzirom da ne postoji skupštinska većina, osim na način da gradonačelnik istrguje s određenim zastupnicima, a za što vjerujemo da do toga neće doći i da će doći do raspuštanja Gradske skupštine zbog neizglasavanja proračuna, Klub SDP je donio odluku da na ovaj proračun nećemo ulagati amandmane',kazao je.