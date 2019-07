Propada izručenje? Mamićev odvjetnik: 'Nema uvjeta, s time se slaže i tužiteljstvo'

Danas je, pred Sudom Bosne i Hercegovine, održano ročište na kojemu se razmatrao zahtjev hrvatskog Ministarstva pravosuđa za izručenje bivšeg Dinamova čelnika Zdravka Mamića. 'Nema uvjeta za primjenu ugovora o izručenju', rekao je po izlasku sa Suda Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić, dodajući da je razlog to što je većina djela za koje se Mamić tereti počinjena prije potpisivanja sporazuma između Hrvatske i BiH

Današnje ročište obilježila je Mamićeva izjava uoči ulaska u zgradu Suda da je predsjednik Vrhovnog suda RH, Đuro Sessa, pokvaren i korumpiran. Ujedno, Mamić je izrazio uvjerenje da će Tužiteljstvo BiH odbaciti zahtjev za njegovo izručenje Hrvatskoj jer u BiH, za razliku od Hrvatske, vlada pravo.

Đuti Sessi poručio je da je nepošten, pokvaren i korumpiran sudac, koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda.

'Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju', rekao je Mamić.