Mamić uoči odluke o izručenju: Đuro Sessa je korumpiran i pokvaren sudac

Na ročištu s početkom u 13 sati pred sucem Mirsadom Strukom na Sudu Bosne i Hercegovine zakazano je ročište na kojemu će se razmatrati zahtjev hrvatskog Ministarstva pravosuđa za izručenje bivšeg Dinamova čelnika Zdravka Mamića. Prilikom dolaska na Sud Mamić je, kako je rekao, 'potvrdio autentičnost' izjave njegovog odvjetnika Veljka Miljevića o korumpiranim sucima

Podsjetimo, Miljević je za RTL Danas iznio očekivanje da bi tijela koja bi se trebala brinuti o suzbijanju korupcije, kad se takve stvari čuju, trebala obojicu pozvati na razgovor da pitaju što to oni imaju reći. 'Ja sam ponovno ispao naivan, kao i ne znam koliko puta u životu, i očekivao da će me neki ljudi iz Državnog odvjetništva pozvati na razgovor... Nije me nitko zvao', rekao je Miljević.

Na pitanje tportala zašto nije sam otišao prijaviti DORH-u saznanja o korumpiranim sucima, Miljević je odgovorio da bi to bila 'nepotrebna radnja' jer je postupak trebao naložiti netko od tamošnjih rukovodilaca.



U međuvremenu je reagirao USKOK, priopćivši da Miljević sigurno zna da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti.