Miljević tvrdi da ima saznanja o korumpiranim sucima. Pitali smo ga zašto to nije sam otišao prijaviti, a oglasio se i USKOK

Uoči zakazanog ročišta pred Sudom BiH, na kojem će se u utorak razmatrati zahtjev hrvatskog Ministarstva pravosuđa za izručenje bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića, odvjetnik Veljko Miljević progovorio je o korupciji u visokim strukturama hrvatskog pravosuđa, otkrivajući da je njegov klijent na najavljenoj, pa otkazanoj konferenciji za novinare u Međugorju 'htio imenovati šest vrlo važnih sudaca za koje je odlučio upozoriti da su korumpirani'. Ako postoje takva saznanja, zašto ih sam Miljević nije prijavio DORH-u?

'Rekao sam mu da ništa korisno neće dobiti, osim dvije nove kaznene prijave koje će meni apsolutno otežati obranu u dosadašnjim predmetima... Imat ćemo dva nova postupka jer ovi ljudi će na to biti prisiljeni reagirati', obrazložio je Miljević. Prepričao je potom što je točno rekao Mamiću, savjetujući svom klijentu da prepusti to njemu.

Gostujući u nedjelju u RTL-u Danas, odvjetnik Veljko Miljević poručio je da je Zdravko Mamić sazvao presicu s namjerom da imenuje suce iz različitih, pa i visokih sfera, za koje 'on zna da su korumpirani i da primaju određena sredstva za ono za što ne bi smjeli primati'. No odvjetnik tvrdi da ga je odgovorio od tog nauma.

'Rekao sam: reci slobodno da sam ti ja zabranio i da sam te ucijenio da ću ti otkazati punomoć. Jer ovim nećeš dobiti apsolutno ništa, navući ćeš bijes struktura... Pusti mene. Na koncu konca, kad se ovo čuje, nekakva tijela koja bi se trebala brinuti o suzbijanju korupcije trebala bi nas pozvati, tebe i mene, da nas pitaju što to imamo reći. Ja sam ponovno ispao naivan, kao i ne znam koliko puta u životu, i očekivao da će me neki ljudi iz Državnog odvjetništva pozvati na razgovor i pitati: Veljac, a što je to tvoj Mamić opet htio reći. Pa gledaj, ako su to zbilja suci na nekakvom visokom nivou, pa daj nam reci koji su to. Nije me nitko zvao', naglasio je Miljević.

Na zaključak novinarke Ivane Ivande Rožić da će možda dobiti poziv nakon razgovora za RTL odvjetnik je ustvrdio da bi to bilo dobro za hrvatsko pravosuđe i da je to put kojim treba ići.

'Rekao sam mu: Zdravac, ja se privatno veselim da dođu takve informacije za određene ljude, jer bih ja volio da se to zna. Ali dok te ja branim u teškim kaznenim predmetima, gdje moramo paziti na sve, ja ti neću dozvoliti da to izneseš kontra sebe i da dovedeš sebe u još težu poziciju', dodao je Miljević.