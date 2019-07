Šef Vrhovnog suda šokiran Mamićevim optužbama da je korumpiran i pokvaren

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa odgovorio je na optužbe bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića da je 'nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda'. Mamić je tu izjavu dao u Sarajevu, gdje na Sudu BiH traje ročište na kojem se odlučuje o zahtjevu hrvatskog Ministarstva pravosuđa o njegovu izručenju Hrvatskoj

'Meni je žao što čovjek s kojim sam se sreo dva puta u prolazu može i ima dovoljno hrabrosti da tako nešto kaže. Na to ne mogu ništa odgovoriti nego - sretno mu bilo sa svim što radi. U svakom slučaju to je vrlo ružno i nije dostojno nikoga pa ni nekoga tko se nalazi u takvoj situaciji kao Zdravko Mamić', kazao je Đuro Sessa za N1.

'Opasne su ukoliko se budu uzimale za ozbiljno. Ako se bude uzimalo u obzir tko govori, a ne što govori, onda neće biti opasne, nego će ih se uzeti onakvima kakve one zaista jesu.'

Podsjetimo, Mamić je uoči ročišta o izručenju Đuru Sessu optužio za korupciju.

'Jedan od tih šest sudaca je korumpirani predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, poručujem mu je da je nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda.'

'Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju.'