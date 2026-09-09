Mamić otkazao punomoć odvjetniku, a onda je bratova braniteljica napravila show

Ponovno je odgođeno suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te bivšim osječkim sucima zbog podmićivanja. Nakon što je sud pokušao spriječiti daljnje otezanje procesa, odvjetnici Višnja Drenški Lasan i Šime Matak ipak su uspjeli u tome

Odbjegli optuženik i bivši izvršni predsjednik Dinama, Zdravko Mamić otkazao je punomoć svom dugogodišnjem odvjetniku Veljku Miljeviću. Time je još jednom propao pokušaj da njemu, njegovu bratu Zoranu te trojici bivših sudaca Županijskog suda u Osijeku, Zvonku Vekiću, Anti Kvesiću i Darku Krušlinu, ali i Nataši Sekulić te Dragi Tadiću, započne suđenje po optužnici iz prosinca 2024. godine. Nakon što je sud primio Mamićev zahtjev, odlučio je i svim ostalim optuženicima postaviti branitelje po službenoj dužnosti kako bi spriječio otezanje suđenja ovakvim manevrima.

Nije otezanje, već sumnja u pristranost Zbog toga su Višnja Drenški Lasan i Šime Matak, odvjetnici Ante Kvesića i Zorana Mamića, zatražili razrješenje branitelja po službenoj dužnosti njihovih klijenata, doznaje Večernji. "Moj klijent meni nije otkazao punomoć i nema razloga da mu se postavlja odvjetnik po službenoj dužnosti. Njemu se stavlja dvostruki financijski teret jer u slučaju osuđujuće presude mora platiti troškove i branitelja kojeg je odabrao i onog kojeg nije", rekla je Drenški Lasan. Kvesić i njegov branitelj su imali isti zahtjev, ali onda se doznalo da je završila suradnja Vekića i njegove izabrane braniteljice, koja je najprije tražila odgodu rasprave, a kad joj to nije prihvaćeno, odlučila je raskinuti punomoć i ne odći u sudnicu. Dio branitelja koji su došli u sudnicu tražili su 30 dana za upoznavanje sa spisom i pripremu obrane. Nakon toga je Drenški Lasan tražila izuzeće predsjednice sudskog vijeća sutkinje Jasmine Sabađije, članova sudskog vijeća i Božidara Horvata, predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, jer, kako kaže, sumnja u pristranost.