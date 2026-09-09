suđenje mamićima

Mamić otkazao punomoć odvjetniku, a onda je bratova braniteljica napravila show

M.Da.

09.09.2026 u 20:00

Zdravko Mamić
Zdravko Mamić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Screenshot
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Ponovno je odgođeno suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te bivšim osječkim sucima zbog podmićivanja. Nakon što je sud pokušao spriječiti daljnje otezanje procesa, odvjetnici Višnja Drenški Lasan i Šime Matak ipak su uspjeli u tome

Odbjegli optuženik i bivši izvršni predsjednik Dinama, Zdravko Mamić otkazao je punomoć svom dugogodišnjem odvjetniku Veljku Miljeviću. Time je još jednom propao pokušaj da njemu, njegovu bratu Zoranu te trojici bivših sudaca Županijskog suda u Osijeku, Zvonku Vekiću, Anti Kvesiću i Darku Krušlinu, ali i Nataši Sekulić te Dragi Tadiću, započne suđenje po optužnici iz prosinca 2024. godine.

Nakon što je sud primio Mamićev zahtjev, odlučio je i svim ostalim optuženicima postaviti branitelje po službenoj dužnosti kako bi spriječio otezanje suđenja ovakvim manevrima.

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Nije otezanje, već sumnja u pristranost

Zbog toga su Višnja Drenški Lasan i Šime Matak, odvjetnici Ante Kvesića i Zorana Mamića, zatražili razrješenje branitelja po službenoj dužnosti njihovih klijenata, doznaje Večernji.

"Moj klijent meni nije otkazao punomoć i nema razloga da mu se postavlja odvjetnik po službenoj dužnosti. Njemu se stavlja dvostruki financijski teret jer u slučaju osuđujuće presude mora platiti troškove i branitelja kojeg je odabrao i onog kojeg nije", rekla je Drenški Lasan.

Kvesić i njegov branitelj su imali isti zahtjev, ali onda se doznalo da je završila suradnja Vekića i njegove izabrane braniteljice, koja je najprije tražila odgodu rasprave, a kad joj to nije prihvaćeno, odlučila je raskinuti punomoć i ne odći u sudnicu.

Dio branitelja koji su došli u sudnicu tražili su 30 dana za upoznavanje sa spisom i pripremu obrane. Nakon toga je Drenški Lasan tražila izuzeće predsjednice sudskog vijeća sutkinje Jasmine Sabađije, članova sudskog vijeća i Božidara Horvata, predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, jer, kako kaže, sumnja u pristranost.

Županijski sud u Zagrebu
Županijski sud u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odgođeno do listopada

Zbog svega toga, rasprava je odgođena do listopada. Inače, suđenje Mamićima i ostalima je započelo u svibnju, no tada je sudac Vekić tražio izuzeće sutkinje Sabađije, članova vijeća i predsjednika suda. Prije toga se godinu dana odlučivalo o tome hoće li Mamićima suditi u odsutnosti, a dosta vremena je otišlo i na utvrđivanje zakonitosti dokaza. 

Prema optužnici, Zdravko Mamić se tereti da je nekoliko puta dao najmanje 370.000 eura sucu Vekiću, koji je obećao podijeliti novac drugim sucima kako bi mu osigurao povoljne sudske odluke. Od tog iznosa, najmanje 30.000 eura bilo je utrošeno na Vekićeva ljetovanja i putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu, dok je 20.000 eura bilo utrošeno za navodne troškove financijske vještakinje.

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