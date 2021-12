Malenica o potpisima Mosta: Zašto danas, kad su utvrdili da su ih prikupili dovoljan broj, nisu to donijeli u Sabor? Mjesec dana otvara svakakve sumnje

'Postavlja se pitanje - zakon propisuje to da kad organizacijski odbor, kad utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa, da podnose Saboru zahtjev. Pa, zašto danas, kad su utvrdili da su prikupili dovoljan broj potpisa, nisu to podnijeli Saboru? Zašto njima treba mjesec dana, a ne danas?', komentirao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica objavu Mosta da je prikupio 400 tisuća potpisa građana

'Ne bih ulazio u to. To će utvrditi nadležno tijelo koje Sabor ovlasti i to na transparentan i zakonit način', odgovorio je ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica u ekskluzivnom intervjuu za RTL Danas na pitanje vjeruje li Mostu da ima 400.000 potpisa.

'Kad zahtjev dođe u Sabor, tada se sastaje Odbor se sastaje, donosi se zaključak i ovlasti Sabor određuje tijelo koje će utvrditi je li prikupljen dovoljan broj potpisa.', objašnjava postupak.

Kaže da su i u prijedlogu zakona koji je u zakonodavnoj proceduri predvidjeli mogućnost promatranja referenduma.

'A i Državno izborno povjerenstvo, kao tijelo koje provodi nadzor nad referendumskom inicijativom, u dijelu nadzora prikupljenih potpisa ne vidim razloga da DIP i bez zakonske osnove provjeri potpise i omogući promatrače.', kaže Malenica.

Na upit koja je razlika sada u odnosu na vrijeme kada su zbog zaštite osobnih podataka odbili promatrače kada su to tražili u inicijativama 'Narod odlučuje' i 'Istina o Istanbulskoj', Malenica odgovara: 'Kad se govori o promatračima, važan element je zaštita osobnih podataka. I tada su mogli sudjelovati promatrači. Vjerujem da se može naći model i da sada sudjeluju tako da čitav postupak bude zakonit i transparentan i da se ne ostavi nekakva sumnja.'

Rekao je da bi pričekao da se utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa kako bi se moglo najaviti pitanje koje će se poslati Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti.

'Ali niz ustavnopravnih stručnjaka problematiziralo je ustavnost ovih pitanja. To je jedna od stvari koje će se raspraviti u Saboru.', kaže ministar pravosuđa.

I vi ste te struke…?

'Pitanja su s ustavno-pravog aspekta doista upitna, naročito drugo referendumsko pitanje. Cijela referendumska inicijativa je besmislena i nepotrebna. Vrijeme je ozbiljno, traži brze i važne odluke. Mislim da je Stožer donosio optimalne odluke, koje su imale legitiman cilj što je Ustavni sud nekoliko puta potvrdio. Te odluke Suda pokazuju da je referendumska inicijativa promašena.', odgovara Malenica.

Na upit kako uopće organizirati referendum s obzirom na to da se trebaju imati covid potvrde, Malenica kaže: 'To je dobro pitanje, ako do referenduma dođe'.

'Imali smo niz izbora u COVID vremenima koji su uspješno održana. Ako uopće do referenduma dođe, vjerujem da će DIP naći način kako organizirati referendum.', objašnjava.

Što ako se okolnosti promijene, epidemija stane?

'Ne znam što bi u tom slučaju bilo. Po meni je referendum već sada bespredmetan i besmislen, a kada bi se to dogodilo, postao bi još besmisleniji.', odgovara Malenica koji smatra, da ako, ipak, do referenduma dođe, to ne bi bio poraz Vlade.

'Vlada je odgovorna u vođenju i upravljanju krize. Stožer je donosio izbalansirane odluke, koje su imale legitiman cilj i koje su bile razmjerne. Sačuvali smo živote i zdravlje. Ovaj referendum ne doprinosi očuvanju života i zdravlja ljudi. Referendum i ova pitanja sigurno ne doprinosi tome da se sačuvaju životi i zdravlje ljudi, ovo je čisti populizam. Dug je put do eventualnim referenduma. Potpise još nitko nije vidio, imaju li ih ili nemaju. Vidjet ćemo..', rekao je ministar pravosuđa Ivan Malenica za RTL Danas.