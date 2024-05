Male otočne države kojima prijeti nestanak slave veliku pobjedu

Male otočne države, bez ekonomske moći, ali najizloženije klimatskim promjenama, dugo se osjećaju zanemarenima na klimatskim skupovima na kojima se iznose obećanja za redukciju emisija stakleničkih plinova za koje znanstvenici upozoravaju da su nedovoljne ako se žele izbjeći najgore posljedice klimatskih promjena.

„Mišljenje ITLOS-a usmjeravat će naš budući pravni i diplomatski rad na zaustavljanju nedjelovanja koje nas je dovelo na rub nepovratne katastrofe”, rekao je premijer Antigue i Barbude Gaston Browne.

No, put prema udruženom svjetskom djelovanju nije jednostavan. Kina, najveći svjetski emiter stakleničkih plinova, na sudu je argumentirala kako on nema autoritet donositi savjetodavna mišljenja, tvrdeći da to može fragmentirati međunarodno pravo.

Uz Bahame, proces su pokrenuli Palau, Vanuatu, St. Lucia, St. Vincent i Grenadines te St. Kitts i Nevis.