Malarija je sve otpornija, ali ovaj lijek vraća nadu

Novi lijek protiv malarije koji je razvio Novartis jednako je učinkovit kao i postojeći tretmani i mogao bi pomoći u borbi protiv rastuće otpornosti na lijekove, objavila je tvrtka ovaj tjedan predstavljajući rezultate završne faze ispitivanja.

Lijek, ganaplacid/lumefantrin ili GanLum, razvila je tvrtka i neprofitna organizacija Medicines for Malaria Venture. Bio je više od 97 posto učinkovit u liječenju malarije u ispitivanju faze III među 1688 odraslih i djece na 34 lokacije u 12 afričkih zemalja, rekao je Novartis. Malarija i dalje ubija više od 600.000 ljudi godišnje, većinom djece mlađe od pet godina u subsaharskoj Africi. Postojeći tretmani i dalje djeluju protiv bolesti koju prenose komarci - s učinkovitošću od oko 94 posto - ali sve je veća zabrinutost zbog rastuće otpornosti na jedan od ključnih lijekova koji se koriste, artemizinin.

Sve veća prijetnja Africi Otpornost na artemizinin prvi put je uočena u Kambodži prije otprilike dvadeset godina, prije nego što se proširila po regiji Mekong. Sada je sve veći problem u afričkim zemljama, s potvrđenom djelomičnom otpornošću u Eritreji, Ruandi, Ugandi i Tanzaniji. „Otpornost na lijekove sve je veća prijetnja Africi“, rekao je Abdoulaye Djimde, voditelj ispitivanja i profesor parazitologije i mikologije na Sveučilištu znanosti, tehnike i tehnologije u Bamaku, Mali. Ako otpornost postane raširena, strah je da će postojeće terapije - poznate kao kombinirane terapije artemizininom - prestati djelovati.