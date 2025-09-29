TEŠKO OZLIJEDIO ŽENU

Makaranin zaradio kaznenu prijavu zbog ispaljivanja signalne rakete ispred katedrale

M.Č./Hina

29.09.2025 u 12:49

Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Policija je kazneno prijavila 34-godišnjaka koji je aktiviranjem signalne rakete ispred katedrale u Makarskoj prilikom svadbenog slavlja, teško ozlijedio 30-godišnjakinju koja je hospitalizirana u splitskoj bolnici, priopćila je splitsko-dalmatinska policija

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, "zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, u svezi s kaznenim djelom Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti", dodaju iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave.

Trideset četverogodišnjak je osumnjičen da je u "subotu, 27. rujna, oko 18 sati u Makarskoj, na Trgi fra Andrije Kačića Miošića na prostoru ispred katedrale, za vrijeme svadbenog slavlja aktivirao pirotehničko sredstvo-signalnu raketu, koje je nakon aktivacije pogodila 30-godišnjakinju koja je zadobila teške tjelesne ozlijede i hospitalizirana je", navode iz PU.

Protiv 34-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

To je drugi slučaj tragičnih posljedica uporabe pirotehnike u istom danu - u subotu je na svadbenom slavlju u blizini katedrale sv. Jakova u Šibeniku također pirotehničkim sredstvom - signalnom raketom, teško ozlijeđena 34.godišnja žena, koja je od zadobivenih ozljeda umrla u šibenskoj bolnici.

Šibenska policija je ondje uhitila 52-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ispaljivanje signalne rakete, koja je usmrtila 34-godišnju ženu.

