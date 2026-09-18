Majku opečenog dječaka čeka psihijatrijsko vještačenje: Nije svjesna što se dogodilo

Majka trogodišnjeg dječaka teško ozlijeđenog u požaru u Zadru nalazi se u istražnom zatvoru, a prema neslužbenim informacijama još nije potpuno svjesna onoga što se dogodilo kobne večeri. U teškom je psihofizičkom stanju i velikom šoku, dok bi psihijatrijsko vještačenje trebalo pokazati je li u trenutku događaja bila sposobna shvatiti značenje svojih postupaka i upravljati njima.

Tridesetšestogodišnjakinja je nakon prvog ispitivanja pred sucem istrage Hrvojem Viskovićem iznijela obranu i nije se branila šutnjom. Zastupa je zadarski odvjetnik Marko Matek, piše Slobodna Dalmacija. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru otvorilo je istragu zbog sumnje na povredu djetetovih prava iz članka 177. stavka 3. Kaznenog zakona te dovođenje u opasnost života i tijela općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavka 3. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Požar je izbio u ponedjeljak, 14. rujna, u stanu na trećem katu zgrade u Ulici Franka Lisice. Policija je dojavu primila u 19.51, nakon čega su na teren upućene sve žurne službe.

Trogodišnjak u vrijeme požara bio sam u stanu Vatrogasci su u zadimljenom stanu pronašli trogodišnjeg dječaka. Vatra je zahvatila dvije prostorije, a dijete je izvučeno i predano Hitnoj pomoći. Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kabelu na koji su bili priključeni mobitel i ventilator. Prema dosad dostupnim informacijama, dječak je u trenutku izbijanja vatre bio sam, dok se majka navodno nalazila kod susjede. Istraga treba utvrditi gdje je točno bila, koliko je dugo dijete ostalo bez nadzora, je li mogla predvidjeti opasnost te jesu li njezini postupci ili propusti imali obilježja kaznenih djela za koja je osumnjičena. Dječak je najprije prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je intubiran i priključen na respirator, a potom je zbog težine ozljeda prebačen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj. Zadobio je opekline prvog i drugog stupnja na oko 54 posto tijela, uključujući prsni koš, vrat, glavu i obje ruke. Ozljede su opasne po život, a liječnici provode intenzivno i kirurško liječenje.