Strašna tragedija u Crnoj Gori: Najprije umrla kći, samo sat poslije i majka

Nakon tragične smrti majke i kćeri iz Sarajeva tijekom odmora u Crnoj Gori, ondašnje vlasti su otkrile rezultate obdukcije. Kako navodi medij Avaz, u ovim smrtima nije utvrđeno nikakvo kazneno djelo, već prirodna smrt koja je uslijedila jedna iza druge.

U mjestu Dobra Voda najprije je preminula kćerka, a sat vremena kasnije i njena majka. Obdukcija je potvrdila da je uzrok u oba slučaja bio srčani zastoj.