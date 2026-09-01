šok na odmoru

Strašna tragedija u Crnoj Gori: Najprije umrla kći, samo sat poslije i majka

Ivor Kruljac

01.09.2026 u 08:25

Dobra voda
Dobra voda Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Wikipedia
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Ljetovali su u mjestu Dobra Voda u Crnoj Gori,a obdukcija je navela kako u smrti dvoji žena iz Sarajeva nema elemenata kaznenog djela. U oba slučaja, koja su se dogodila sat vremena jedan od drugoga, radi se o srčanim zastojima

Nakon tragične smrti majke i kćeri iz Sarajeva tijekom odmora u Crnoj Gori, ondašnje vlasti su otkrile rezultate obdukcije. Kako navodi medij Avaz, u ovim smrtima nije utvrđeno nikakvo kazneno djelo, već prirodna smrt koja je uslijedila jedna iza druge.

U mjestu Dobra Voda najprije je preminula kćerka, a sat vremena kasnije i njena majka. Obdukcija je potvrdila da je uzrok u oba slučaja bio srčani zastoj.

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Vlasnica popularnog ugostiteljskog objekta

Medij Crna-kronika navodi kako je majka iz obitelji Velija, vlasnica čuvenog ugostiteljskog objekta na Alipašinom Polju u Sarajevu u kojem je raidla i njena kćerka. Crnogorske vlasti su u kontaktu sa sinom.

Građani i susjedi u Alipašinom polju, opraštaju se odpreminulih žena, navodeći da je posrijedi velika tragedija.

'Tišina i velika tuga za izgubljenim životima proširila se susjedstvom. Osobno sam poznavao tu vrijednu, časnu i poštenu obitelj. Velika tuga', jedan je od komentara na društvenim mrežama.

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