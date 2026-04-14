Magyar se ponovno oglasio: 'Ovo je kraj dvadesetogodišnje noćne more'

Péter Magyar poručio je nakon izborne pobjede da je Mađarska ‘ispisala povijest’, nazvavši 12. travnja krajem ‘dvadesetogodišnje noćne more’ i zahvalivši tisućama volontera na, kako je rekao, zajedničkoj borbi i pobjedi

Dok čeka sastanak s predsjednikom Mađarske, koji je najavljen za srijedu, pobjednik mađarskih izbora i čelnik Tisze Peter Magyar ponovno se oglasio na društvenim mrežama. 'Mađarski narod ispisao je povijest 12. travnja 2026. Taj nezaboravan dan bio je istodobno kraj dvadesetogodišnje noćne more i vrhunac naše zajedničke dvogodišnje borbe, dugog puta i buđenja Mađarske', poručio je Magyar.

Magyar je u poruci posebno zahvalio svima koji su sudjelovali u kampanji, istaknuvši da je pobjeda rezultat zajedničkog rada i povjerenja građana. ‘Zahvala pripada svima koji su na bilo koji način pridonijeli ponovnom uzdizanju naše zemlje. Hvala svima koji su nepokolebljivo vjerovali da zajedno možemo vratiti Mađarsku’, poručio je.