Magyar se ponovno oglasio: 'Ovo je kraj dvadesetogodišnje noćne more'

Péter Magyar poručio je nakon izborne pobjede da je Mađarska ‘ispisala povijest’, nazvavši 12. travnja krajem ‘dvadesetogodišnje noćne more’ i zahvalivši tisućama volontera na, kako je rekao, zajedničkoj borbi i pobjedi
Dok čeka sastanak s predsjednikom Mađarske, koji je najavljen za srijedu, pobjednik mađarskih izbora i čelnik Tisze Peter Magyar ponovno se oglasio na društvenim mrežama.
'Mađarski narod ispisao je povijest 12. travnja 2026. Taj nezaboravan dan bio je istodobno kraj dvadesetogodišnje noćne more i vrhunac naše zajedničke dvogodišnje borbe, dugog puta i buđenja Mađarske', poručio je Magyar.
Magyar je u poruci posebno zahvalio svima koji su sudjelovali u kampanji, istaknuvši da je pobjeda rezultat zajedničkog rada i povjerenja građana.
‘Zahvala pripada svima koji su na bilo koji način pridonijeli ponovnom uzdizanju naše zemlje. Hvala svima koji su nepokolebljivo vjerovali da zajedno možemo vratiti Mađarsku’, poručio je.
Dodao je i kako su podrška i angažman bili ključni i u najtežim trenucima.
‘Hvala vam što ste bili uz nas i u najtežim trenucima i u svakodnevici. Hvala na vašem iznimnom radu i hrabrosti’, naveo je.
Pobjedu na izborima posvetio je tisućama volontera Tisze. 'Ovo je pobjeda vašeg rada, vaše hrabrosti i vaše ljudskosti. Bila mi je čast s vama proći put koji je doveo do pobjede TISZE i Mađarske. Zauvijek ću vam biti zahvalan, kao i Mađarska’, zaključio je.