Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske: 'Sretan sam'

Anušića su novinari upitali kako vidi Magyarovu izjavu da karte Velike Mađarske 'ima na mnogo mjesta, ali to ne znači revizionizam'.

'Sretan sam zbog promjene retorike mađarskog lidera. Sretan sam što je taj lider dobio veliku potporu. Siguran sam da će odnosi Hrvatske i Mađarske krenuti u boljem smjeru. Ovo ohrabruje i pozdravljam tu izjavu', rekao je Anušić.

'On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je – to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti', zaključio je Anušić.