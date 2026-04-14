Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske: 'Sretan sam'

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je pobjedu Pétera Magyara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj
Anušića su novinari upitali kako vidi Magyarovu izjavu da karte Velike Mađarske 'ima na mnogo mjesta, ali to ne znači revizionizam'.
'Sretan sam zbog promjene retorike mađarskog lidera. Sretan sam što je taj lider dobio veliku potporu. Siguran sam da će odnosi Hrvatske i Mađarske krenuti u boljem smjeru. Ovo ohrabruje i pozdravljam tu izjavu', rekao je Anušić.
'On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je – to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti', zaključio je Anušić.
Podsjetimo, Magyar je ocijenio da je pogoršanje odnosa između Hrvatske i Mađarske 'povijesna pogreška', ali je naglasio da se odnosi mogu poboljšati.
'Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbána to što su tako zahladili odnosi između Mađarske i Hrvatske, odnosi koji su prethodno bili odlični, jer mi surađujemo u mnogim poljima, kao što su energetika i turizam. I vi imate Mađare i mi Hrvate kao manjinu. Ipak imamo zajedničku povijest', kazao je.