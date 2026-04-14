OPTIMISTIČNI MINISTAR

Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske: 'Sretan sam'

L. Filipović

14.04.2026 u 10:34

Ministar obrane Ivan Anušić
Ministar obrane Ivan Anušić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MORH
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je pobjedu Pétera Magyara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj

Anušića su novinari upitali kako vidi Magyarovu izjavu da karte Velike Mađarske 'ima na mnogo mjesta, ali to ne znači revizionizam'.

'Sretan sam zbog promjene retorike mađarskog lidera. Sretan sam što je taj lider dobio veliku potporu. Siguran sam da će odnosi Hrvatske i Mađarske krenuti u boljem smjeru. Ovo ohrabruje i pozdravljam tu izjavu', rekao je Anušić.

'On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je – to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je. To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti', zaključio je Anušić.

Ministar obrane Ivan Anušić o izborima u Mađarskoj Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić / tportal.hr

Podsjetimo, Magyar je ocijenio da je pogoršanje odnosa između Hrvatske i Mađarske 'povijesna pogreška', ali je naglasio da se odnosi mogu poboljšati.

'Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbána to što su tako zahladili odnosi između Mađarske i Hrvatske, odnosi koji su prethodno bili odlični, jer mi surađujemo u mnogim poljima, kao što su energetika i turizam. I vi imate Mađare i mi Hrvate kao manjinu. Ipak imamo zajedničku povijest', kazao je.

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

BIVŠI MAKEDONSKI PREMIJER

Sedam i pol godina skrivao se pod Orbánovim skutima: Hoće li Magyar potjerati Gruevskog?
ni traga, ni glasa

ni traga, ni glasa

Peter Szijjártó je nestao: Magyar ga optužuje, a pazite gdje je završio njegov avion
gošća dnevnika nove tv

gošća dnevnika nove tv

Grabar Kitarović otkrila hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

najpopularnije

Još vijesti