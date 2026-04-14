Magyar pred prvim testom: Hoće li Mađarska dobiti zamrznute milijarde?

Péter Magyar, budući mađarski premijer, već je započeo pregovore s Bruxellesom kako bi odblokirao milijarde eura europskih sredstava, uz uvjet provedbe reformi i promjene dosadašnje politike prema Ukrajini i Rusiji.
Mađarski budući premijer Péter Magyar jasno zna što želi od Bruxellesa, a i Bruxelles zna što očekuje od Budimpešte. Tu započinje ključni dogovor.
Iako Magyar gotovo sigurno neće preuzeti dužnost prije 5. svibnja, već je stupio u kontakt s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, s kojom je razgovarao u ponedjeljak navečer, kako bi pokušao obnoviti odnose s Europskom unijom, narušene tijekom 16 godina vladavine Viktora Orbána, piše Politico.
Za Magyarovu novu vladu prvi je prioritet, nakon izborne pobjede u nedjelju, odblokirati oko 18 milijardi eura sredstava iz EU-a koja su zamrznuta zbog nazadovanja u području vladavine prava za vrijeme Orbánove vlasti. Također želi pristupiti i oko 16 milijardi eura europskih zajmova za obranu te ukinuti kaznu od milijun eura dnevno koja se Mađarskoj naplaćuje zbog nepoštovanja migracijskih pravila.
No Bruxelles neće automatski odobriti ta sredstva novom lideru koji je još uvijek relativno nepoznat. Magyar će morati ispuniti niz uvjeta kako bi dokazao ozbiljnost u provođenju reformi, dok i Europska unija ima svoje političke prioritete koje očekuje od Budimpešte.
Za Bruxelles je ključni politički cilj da Mađarska prestane blokirati važan zajam EU-a za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura, kao i da podrži novi paket sankcija protiv Rusije. Europska komisija također želi da Mađarska odustane od protivljenja pokretanju formalnih pristupnih pregovora s Ukrajinom.
S obje strane postoji spremnost na brzo djelovanje. Magyaru vrijeme istječe jer bi mogao izgubiti značajan dio europskih sredstava ako do kolovoza ne provede potrebne reforme u području vladavine prava.
‘Izuzetno je važno vratiti taj novac u zemlju, i to što prije’, rekao je Magyar u ponedjeljak.
Najavio je da će s von der Leyen dogovoriti reformske obveze te naglasio važnost borbe protiv korupcije, uključujući pristupanje Uredu europskog javnog tužitelja, kao i osiguranje neovisnosti pravosuđa te zaštitu slobode medija i akademske zajednice.
Von der Leyen izrazila je oprezni optimizam.
‘Naravno, počet ćemo surađivati s novom vladom što je prije moguće kako bismo ostvarili brz i dugo očekivan napredak u korist mađarskih građana’, rekla je.
Švedska ministrica za EU Jessica Rosencrantz također smatra da su uvjeti za suradnju povoljni.
‘Sama činjenica da Péter Magyar jasno želi obnoviti odnose i povjerenje s EU-om vrlo je važna. To je dobar početak i povećava očekivanja da će suradnja s Mađarskom biti lakša’, rekla je.
Na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon izbora Magyar je poručio da će tražiti ‘kompromise’ na razini EU-a te olakšati donošenje odluka. Naznačio je i da neće blokirati zajam EU-a za Ukrajinu, podsjetivši da je Mađarska taj dogovor već podržala na sastanku Europskog vijeća u prosincu.
Istaknuo je i da njegova stranka ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, što mu omogućuje provedbu opsežnih pravosudnih reformi potrebnih za deblokadu europskih sredstava. Također je dao naslutiti da želi distancu od Moskve, iako je rekao da Mađarska želi nastaviti kupovati rusku naftu, uz poštovanje postojećih sankcija. Pitanje Ukrajine ostaje osjetljivo u Mađarskoj, no diplomati vjeruju da je kompromis moguć.
Značajno je i da će Magyar svoj prvi inozemni posjet ostvariti u Poljskoj, gdje će se sastati s premijerom Donaldom Tuskom, koji ima iskustva s odblokadom europskih sredstava nakon izbora 2023. godine. Europska komisija tada je Poljskoj odobrila više od 100 milijardi eura nakon što je nova vlast predstavila plan pravosudnih reformi, iako su kasnije naišli na prepreke zbog protivljenja predsjednika.
Zbog tog iskustva Bruxelles je sada oprezniji i vjerojatno neće odobriti sredstva prije nego što se reforme stvarno provedu.
Za razliku od Poljske, Magyar ima stabilnu parlamentarnu većinu, što bi mu trebalo omogućiti bržu provedbu reformi.
‘Imamo dvotrećinsku većinu i to nam daje snagu da transformiramo sustav države’, rekao je.
Magyar želi što prije formirati vladu te je pozvao predsjednika države da ubrza konstituiranje parlamenta kako bi mogao već početkom svibnja predstaviti reforme Bruxellesu.
Mađarska je i dalje pod postupkom prema članku 7 Ugovora o EU-u zbog kršenja načela vladavine prava, a nova rasprava o toj temi zakazana je za kraj svibnja, što bi mogla biti prilika za razgovor s europskim čelnicima o daljnjim koracima.