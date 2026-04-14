Magyar pred prvim testom: Hoće li Mađarska dobiti zamrznute milijarde?

Péter Magyar, budući mađarski premijer, već je započeo pregovore s Bruxellesom kako bi odblokirao milijarde eura europskih sredstava, uz uvjet provedbe reformi i promjene dosadašnje politike prema Ukrajini i Rusiji.

Mađarski budući premijer Péter Magyar jasno zna što želi od Bruxellesa, a i Bruxelles zna što očekuje od Budimpešte. Tu započinje ključni dogovor. Iako Magyar gotovo sigurno neće preuzeti dužnost prije 5. svibnja, već je stupio u kontakt s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, s kojom je razgovarao u ponedjeljak navečer, kako bi pokušao obnoviti odnose s Europskom unijom, narušene tijekom 16 godina vladavine Viktora Orbána, piše Politico. Za Magyarovu novu vladu prvi je prioritet, nakon izborne pobjede u nedjelju, odblokirati oko 18 milijardi eura sredstava iz EU-a koja su zamrznuta zbog nazadovanja u području vladavine prava za vrijeme Orbánove vlasti. Također želi pristupiti i oko 16 milijardi eura europskih zajmova za obranu te ukinuti kaznu od milijun eura dnevno koja se Mađarskoj naplaćuje zbog nepoštovanja migracijskih pravila.

No Bruxelles neće automatski odobriti ta sredstva novom lideru koji je još uvijek relativno nepoznat. Magyar će morati ispuniti niz uvjeta kako bi dokazao ozbiljnost u provođenju reformi, dok i Europska unija ima svoje političke prioritete koje očekuje od Budimpešte. Za Bruxelles je ključni politički cilj da Mađarska prestane blokirati važan zajam EU-a za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura, kao i da podrži novi paket sankcija protiv Rusije. Europska komisija također želi da Mađarska odustane od protivljenja pokretanju formalnih pristupnih pregovora s Ukrajinom. S obje strane postoji spremnost na brzo djelovanje. Magyaru vrijeme istječe jer bi mogao izgubiti značajan dio europskih sredstava ako do kolovoza ne provede potrebne reforme u području vladavine prava. ‘Izuzetno je važno vratiti taj novac u zemlju, i to što prije’, rekao je Magyar u ponedjeljak. Najavio je da će s von der Leyen dogovoriti reformske obveze te naglasio važnost borbe protiv korupcije, uključujući pristupanje Uredu europskog javnog tužitelja, kao i osiguranje neovisnosti pravosuđa te zaštitu slobode medija i akademske zajednice. Von der Leyen izrazila je oprezni optimizam. ‘Naravno, počet ćemo surađivati s novom vladom što je prije moguće kako bismo ostvarili brz i dugo očekivan napredak u korist mađarskih građana’, rekla je.

Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: Tibor Illyes