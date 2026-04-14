Peter Magyar najavio 'obračun': Stiže 'novo doba' u Mađarskoj

Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar poručio je kako će krenuti u obračun s onima koji su ‘pljačkali, razarali, izdali, zadužili i uništili’ Mađarsku, najavljujući ‘novo doba’ nakon uvjerljive izborne pobjede nad krajnje desnim dugogodišnjim liderom Viktor Orbán

Magyarova stranka desnog centra, Tisza, osvojila je najmanje 138 od ukupno 199 zastupničkih mjesta u parlamentu. Istaknuo je kako bi konačni rezultati izbora trebali biti potvrđeni do 4. svibnja te da očekuje formiranje vlade već sljedeći dan, piše Guardian. ‘Naša zemlja nema vremena za gubljenje’, rekao je na opsežnoj konferenciji za medije u ponedjeljak. ‘Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ovo doista označi početak novog razdoblja… Mađarski građani nisu glasali za običnu promjenu vlasti, nego za potpunu promjenu sustava.’ Naglasio je da će njegova vlada brzo provesti mjere protiv korupcije, obnoviti neovisnost pravosuđa i osigurati slobodu medija, nadajući se brzom odmrzavanju europskih sredstava. ‘Nadam se… da možemo pripremiti sporazum’, kazao je.

Najavio posljedice za one koji su krali od države Poručio je i kako Mađarska ‘više nikada neće biti zemlja bez posljedica’, najavivši osnivanje nacionalnog ureda za povrat imovine koji bi trebao osigurati odgovornost ‘političkih i gospodarskih kriminalaca’ koji su ‘krali od države’. Uz niz reformi usmjerenih na deblokadu 17 milijardi eura iz fondova EU-a, najavio je i pristupanje Mađarske Uredu europskog javnog tužitelja, čime bi europski istražitelji dobili ovlasti za istrage prijevara i načina na koji su korištena sredstva EU-a tijekom Orbánove vlasti.

‘Nova vlada će temeljito učiniti sve kako bi obnovila vladavinu prava, pluralnu demokraciju i sustav ravnoteže vlasti’, rekao je Magyar, dodajući da pritom ‘neće koristiti nedemokratske metode kako bi obnovila vladavinu prava’. Najavio izmjene ustava Najavio je i izmjene ustava kojima bi se ograničio mandat premijera na dva uzastopna mandata, odnosno osam godina. Ako bi se ta odredba primijenila retroaktivno, Orbánu bi bilo onemogućeno ponovno kandidiranje. Jedan od prvih poteza nove vlade bit će, kako je rekao, i zaustavljanje ‘državno financirane propagande’, odnosno privremena obustava informativnog programa na javnoj televiziji i radiju dok se ne osigura nepristrano izvještavanje pod nadzorom novog tijela.

Nazvavši ih ‘lutkama’ bivšeg režima, pozvao je na ostavke čelnike dvaju najviših sudova, državnog revizorskog ureda te regulatornih tijela za tržišno natjecanje i medije, kao i glavnog državnog odvjetnika i predsjednika države. Za predsjednika Tamása Sulyoka rekao je: ‘Postavljen je samo da bi sve potpisivao. Takvi nam ljudi ne trebaju. Za mene on nije predsjednik. Pozivam ga da ode. Ako to ne učini, pronaći ćemo rješenje.’ Čelnici Europske unije u ponedjeljak su s oduševljenjem reagirali na njegovu pobjedu. Iako je iznio neke politike (osobito o migracijama i pristupanju Ukrajine EU-u) koje bi mogle izazvati napetosti, njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da je riječ o ‘dobrom danu’ koji šalje ‘vrlo jasnu poruku protiv desnog populizma’. Merz: Odlučivanje u EU sad će biti jednostavnije Merz je dodao kako bi donošenje odluka u EU-u, koje je često bilo blokirano Orbánovim vetima, sada moglo biti jednostavnije. Glasnogovornik njemačke vlade izjavio je da bi promjena vlasti u Budimpešti trebala ‘vrlo brzo’ dovesti do oslobađanja europskih sredstava za Ukrajinu. Orbán, koji je posljednji put posjetio Moskvu u studenome, blokirao je kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu, optuživši je da sabotira isporuke ruske nafte Mađarskoj, što je Kijev više puta demantirao. Također je odgađao i često se protivio sankcijama EU-a protiv Rusije.

