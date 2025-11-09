Mađarska žilet-žica na granici s Hrvatskom otjerala je samo jelene: 'Kad se zaželim rike...'

Deset godina nakon postavljanja žilet-žice i ograde uz hrvatsko-mađarsku granicu ljudi je više ne primjećuju, divljač još trpi njezine posljedice, a svakodnevni život se promijenio u skladu s globalnim i europskim trendom ograđivanja država zbog straha od migranata i terorizma.

Prema izvještaju koji je 2022. sastavljen za europarlamentarce, mađarska žilet-žica i ograda na granici s Hrvatskom postavljeni su uglavnom uz mostove, prijelaze i kopnene dijelove granice. Dokument navodi da su Mađari na granici razvukli 131 kilometar žice i ograde, a kao razlog naveli su migrantsku krizu, odnosno ilegalan prelazak izbjeglica i borbu proziv terorizma. Žicom su djelomično omeđene Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija. Danas, 10 godina kasnije, stanovnici pograničnih krajeva navikli su se na to, dok je neprirodna prepreka više utjecala na životinjski svijet.

Životinje se prilagodile Krešimir Krapinec, profesor na zagrebačkom Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije čija je uža specijalnost lovstvo, podsjeća da je u prvim godinama nakon postavljanja žice, posebno na području Repaša u Koprivničko-križevačkoj županiji, zabilježen velik broj stradavanja životinja koje su se pokušale provući kroz žicu. Danas su takve ružne slike rijetkost, jer su životinje naučile lekciju i prilagodile se, kaže Krapinec no, uočio je drugi problem koji se javio odmah nakon što je podignuta ograda. Jeleni su dotad migrirali iz Mađarske u Hrvatsku zbog nižeg terena i boljih rikališta, a kada je ograda postavljena mnogi su ostali na našem prostoru i nisu se mogli vratiti. Prekid migracije doveo je do eksplozije njihove populacije u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Ipak, kod Ferdinandovca uz Dravu je granica ostala neograđena, što je omogućilo životinjama kakav-takav prijelaz. Općenito, na mjestima gdje rijeka meandrira uspostavljeni su novi migracijski koridori za vrijeme niskog vodostaja. Dado Cvetko, stanovnik Gole gdje se do ulaska Hrvatske u šengenski režim nalazio službeni carinski prijelaz, kaže kako se podizanjem ograde povećao broj jelena u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali se istovremeno povećao i broj krivolovaca. „Kad se zaželim jelenje rike, stanem pred ogradu i gledam velika krda koja se nalaze u Mađarskoj“, kaže Cvetko dodajući da su Mađari obnovili svoj jelenji fond i štite ga.