Europski parlament podržao promjene koje će ubrzati ulaganja u obranu

Mjera koja je dobila podršku 519 zastupnika, uz 119 glasova 'protiv', promijenit će pravila postojećih EU programa poput Digitalne Europe, Obzora ili Instrumenta za povezivanje Europe kako bi oni bili dostupni i obrambenim i projektima dvostruke namjene.

„Obrana više nije tabu za europska sredstva, a ova regulacija odraz je te promjene”, rekao je u ponedjeljak u Europskom parlamentu Rihard Kols, izvjestitelj za tu mjeru.

Novom mjerom članicama se pružaju alati da „izdvajaju za obranu bez da povećavaju svoje proračune” te se „stvara presedan” kako EU treba pristupati u jačanju svoje obrambene industrije, naglasio je latvijski konzervativac.