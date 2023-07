Mađari nabavljaju nečujne 'predatore' otporne na elektroničko ratovanje

Vijest o mađarskoj nabavi drona Hero-120 objavljena je na Rheinmetallovim stranicama , premda točna vrijednost ugovora nije poznata. Prema riječima predstavnika njemačke tvrtke, radi se o poslu vrijednom stotinjak milijuna eura, a isporuke bi trebale započeti iduće godine i biti dovršene do kraja 2025.

Hungary decides to buy the HERO-120 loitering munition. https://t.co/UUEXs4EuKS

Dron može pogoditi ciljeve na udaljenosti do 40 kilometara i ostati u zraku do 60 minuta. Prema navodima proizvođača, svi sustavi Hero generiraju malu buku u letu zbog ugrađenog elektromotora, što pozitivno utječe na sposobnost prodiranja u neprijateljsku pozadinu. U Rheinmetallu ističu da je Hero već dokazao svoju učinkovitost protiv širokog spektra ciljeva, kao što su pješaštvo, laka vozila, tenkovi, neprijateljske utvrde, sustavi protuzračne obrane i kritična infrastruktura.

Dodaju i da ga, zahvaljujući brzom raspoređivanju i neovisnom zahvaćanju cilja, mogu koristiti sve vojne razine, od pojedinačnog vojnika do najvišeg zapovjedništva, i to za taktičke i strateške misije. Uz to, ističu da obitelj dronova Hero nudi visok stupanj sličnosti i stoga se njima može upravljati s istog terminala za kontrolu povezanog s ostalim dronovima putem podatkovne veze. U Hero je ugrađena i umjetna inteligencija te mu pomaže u analizi i odabiru ciljeva visoke vrijednosti, kao i odgovarajućeg vremena, smjera i kuta napada.