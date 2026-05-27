Macron dozvao još jednu zemlju pod svoj nuklearni kišobran: 'Vrlo važan korak'

M.Da./Hina

27.05.2026 u 22:29

Emmanuel Macron i Jonas Gahr Store
Izvor: Profimedia / Autor: Christophe PETIT TESSON / AFP / Profimedia
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u srijedu da je Norveška pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, prilikom prijema norveškog premijera Jonasa Gahra Størea u Parizu, čime je postala najnovija zemlja koja prima francusku nuklearnu zaštitu

“Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje”, rekao je predsjednik Francuske u Elizejskoj palači. “To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje.”

Norveška, geografski i strateški ključni partner s kojim već imamo važnu suradnju u zaštiti savezničkog teritorija od vanjskih prijetnji, predstavljat će veliku dodatnu vrijednost za ovo prošireno odvraćanje”, dodao je.

U ožujku je Francuska ponudila proširenje svoje nuklearne zaštite drugim europskim zemljama.

Norveški čelnik je podsjetio da “Francuska sada otvara dijalog sa svojim bliskim saveznicima o tome kako njezino nuklearno oružje može doprinijeti europskoj sigurnosti i odvraćanju od vojnih prijetnji”.

Potvrdio je da Oslo želi biti uključen zajedno s “partnerima poput Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i nordijskih partnera”.

