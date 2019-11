Mačka u Albaniji predosjetila potres?! Nije znanstvena fantastika, postoje slični zapisi stari tisuće godina

Snimka nadzorne kamere koja je zabilježila uspaničeno ponašanje mačke nekoliko trenutaka prije nego što će snažan potres pogoditi Albaniju širi se internetom. O tome da životinje mogu predosjetiti podrhtavanje tla prije nego što se ono dogodi piše se ne desetljećima, već tisućljećima, s obzirom na drevne zapise o čudnom ponašanju životinja prije potresa. No ta je teorija tek u posljednjem desetljeću dobila pravo znanstveno utemeljenje

'Bilo je to vrlo dramatično', prisjetila se Grant i dodala: 'Od 96 žaba, populacija je pala gotovo do nule u samo tri dana.'

Upravo je pomoću vodozemaca, konkretno žaba, dokazano to da životinje predosjećaju potres. Naime 2009. stanovnici L'Aquile u Italiji primijetili su da su žabe napustile svoju baru danima prije udara potresa. Rezultati studije objavljeni su u časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health, a pokazuju da stijene u Zemljinoj kori pod pritiskom ispuštaju nabijene čestice koje reagiraju s podzemnim vodama.

Biologinja je svoja promatranja objavila u časopisu Journal of Zoology, a nakon toga NASA je kontaktirala s njome. Znanstvenici američke svemirske agencije već dulje vrijeme istražuju kemijske promjene koje se zbivaju u stijenama pod ekstremnim pritiskom. Zanimalo ih je mogu li se one povezati s masovnim egzodusom žaba. Njihova laboratorijska istraživanja pokazala su ne samo da se one mogu povezati, već i da Zemljina kora izravno utječe na kemiju bara u kojima su žabe u to vrijeme živjele i razmnožavale se.

NASA-in geofizičar Friedemann Freund pokazao je da stijene pod velikim pritiskom prije potresa ispuštaju električno nabijene čestice. Te čestice mogu prijeći u okolne stijene, a kada stignu na površinu, reagiraju sa zrakom i pretvaraju njegove molekule u nabijene ione.

'U medicinskim je krugovima poznato to da pozitivni ioni u zraku mogu uzrokovati glavobolje i mučnine kod ljudi te povećati razine serotonina, hormona stresa u krvi životinja', rekao je dr. Freund. Ioni također reagiraju s vodom i pretvaraju je u vodikov peroksid. Taj kemijski lanac može utjecati i na organske tvari otopljene u vodi bare i pretvoriti bezopasne materijale u otrove.

Zabilježeni mehanizam je vrlo složen pa stručnjaci smatraju da ga je potrebno podrobno istražiti. Međutim dr. Grant ističe da je to prvi uvjerljiv mehanizam koji razotkriva zbivanja prije potresa na koja reagiraju životinje koje žive u vodi ili na okolnom tlu.