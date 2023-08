Lukašenko: Upozorio sam Prigožina da se čuva, ne mogu zamisliti da je Putin kriv

Lukašenko je rekao u petak da je Prigožinu dvaput izrazio zabrinutost za njegovu sigurnost, ali je Prigožin to oba puta odbacio.

Lukašenko, stari Prigožinov znanac i bliski saveznik Rusije, rekao je da Putin nema nikakve veze s padom zrakoplova.

"Poznajem Putina: on je proračunat, vrlo smiren, čak i spor", rekao je Lukašenko. "Ne mogu zamisliti da je Putin to učinio i da je Putin kriv. To je jednostavno pregrub i neprofesionalan posao", dodao je.

Lukašenko je rekao da će Wagnerovi borci ostati u Bjelorusiji.

"Wagner je živio, Wagner živi i Wagner će živjeti u Bjelorusiji", rekao je Lukašenko. "Sve dok nam bude potrebna ova jedinica, oni će živjeti i raditi s nama", rekao je bjeloruski čelnik.