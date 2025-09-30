Ludbreška obitelj Vugrinec na listi Pravednika među narodima

Anđela i Franjo Vugrinec

U Hrvatskoj je dosad proglašeno 139 Pravednika među narodima, a tom su se popisu u utorak pridružili Ludbrežani Anđela i Franjo Vugrinec koji su u vrijeme Drugog svjetskog rata pružili utočište židovskom dječaku Srećku (Stevenu) Sternbergeru

Priznanje Pravednika među narodima dodjeljuje Svjetski memorijalni centar za sjećanje na Holokaust u Jeruzalemu, Yad Vashem osobama koje su tijekom Drugog svjetskog rata riskirale svoje živote kako bi spasile Židove od progona i smrti.

Božici Makar, unuci obitelji Vugrinec, priznanje je uručio veleposlanik Države Izrael u Hrvatskoj, Gary Koren.

'Imena Anđele i Franje Vugrinec bit će uklesana na spomeniku u Yad Vashemu uz 139 hrvatskih pravednika. Oni su u svijetu mržnje i nasilja pokazali nesebičnost i čistu ljudskost', istaknuo je veleposlanik Koren.

Posebno dirnuta svečanošću bila je i Božica Makar, koja je u ime obitelji preuzela priznanje.

'Danas sam ponosna i duboko dirnuta što u ime svoje obitelji primam ovo priznanje. Moji baka i djed, Anđela i Franjo Vugrinec, pokazali su hrabrost i čovječnost kada je to bilo najteže i najopasnije. Njihova djela podsjećaju nas da je i u najmračnijim vremenima moguće izabrati dobrotu i spasiti život. Ovo priznanje nije samo sjećanje na njih, već i obveza svima nama da nastavimo širiti vrijednosti ljudskosti i solidarnosti', zahvalila je Božica Makar.

Gradonačelnik Dubravko Bilić izjavio je da je Ludbreg, iako ima tek oko 9000 stanovnika, velik po svojim ljudima i djelima:

'Naš grad ima čak 13 Pravednika među narodima. U najtežem vremenu povijesti, u jeku Drugog svjetskog rata, naši sugrađani odabrali su pravu stranu, ostali su ljudi', rekao je Bilić.

Svečanosti je nazočio i Krunoslav Lukačić, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije, koji je naglasio važnost očuvanja sjećanja i pouke za buduće generacije:

'Varaždinska županija ponosna je na svoje stanovnike koji su pokazali kako dobrota i solidarnost mogu pobijediti zlo. Njihova djela obvezuju nas da stalno njegujemo kulturu sjećanja i prenosimo mladima vrijednosti humanosti, tolerancije i međusobnog poštovanja', rekao je Lukačić.

Iz Amerike se videosnimkom javio i sam Srećko Sternberger koji je istaknuo da je vrlo sretan što je obitelj Vugrinec upisana na listu Pravednika među narodima.

